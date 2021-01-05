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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عُقدت في العلا.

وأثنى خلال الاتصال على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهًا بما تحقق من نجاح في قمة العلا، وعدَّه إنجازًا خليجيًّا وعربيًّا، سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي، وتماسكه.

وبادل خادم الحرمين الشريفين سمو أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبرًا عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

القمة الخليجية العلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عُقدت في العلا.

وأثنى خلال الاتصال على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهًا بما تحقق من نجاح في قمة العلا، وعدَّه إنجازًا خليجيًّا وعربيًّا، سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي، وتماسكه.

وبادل خادم الحرمين الشريفين سمو أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبرًا عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:46 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:12 AM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عُقدت في العلا.

وأثنى خلال الاتصال على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهًا بما تحقق من نجاح في قمة العلا، وعدَّه إنجازًا خليجيًّا وعربيًّا، سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي، وتماسكه.

وبادل خادم الحرمين الشريفين سمو أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبرًا عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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