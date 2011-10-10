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الكويت: العمليات التركية بشمال شرق سوريا تهدد استقرار المنطقة

دعت إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري

أكدت الكويت اليوم أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة, داعية إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله إن "العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعيدًا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي الذي حقق أخيرًا تقدمًا ملموسًا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

الكويت وزارة الخارجية الكويتية تركيا سوريا المبعوث الدولي

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الكويت: العمليات التركية بشمال شرق سوريا تهدد استقرار المنطقة
سبق

أكدت الكويت اليوم أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة, داعية إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله إن "العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعيدًا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي الذي حقق أخيرًا تقدمًا ملموسًا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
02:58 AM

الكويت: العمليات التركية بشمال شرق سوريا تهدد استقرار المنطقة

دعت إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أكدت الكويت اليوم أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة, داعية إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله إن "العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعيدًا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي الذي حقق أخيرًا تقدمًا ملموسًا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

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