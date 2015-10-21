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"الصحة" تصدر النسخة الثانية من كتاب "جرعة وعي"

يُعنى بتصحيح المعلومات الصحية المغلوطة

أصدرت وزارة الصحة، النسخة الثانية من كتاب "جرعة وعي"، الذي يُعنى بتصحيح المعلومات الصحية المغلوطة، وإيصالها إلى القارئ بطريقة مبسطة مدعومة بالصور.

ويمكّن الكتاب الصادر حديثًا، الباحثين من الوصول إلى المعلومات الصحية المبنية على موثوقية المصادر والأبحاث العلمية؛ بهدف الإسهام في نشر المعلومة الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي للمجتمع.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمرارًا للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة؛ حيث يمكن الاطلاع على الكتاب والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/Dose-fo-Awareness-2.aspx.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تصدر النسخة الثانية من كتاب "جرعة وعي"
سبق

أصدرت وزارة الصحة، النسخة الثانية من كتاب "جرعة وعي"، الذي يُعنى بتصحيح المعلومات الصحية المغلوطة، وإيصالها إلى القارئ بطريقة مبسطة مدعومة بالصور.

ويمكّن الكتاب الصادر حديثًا، الباحثين من الوصول إلى المعلومات الصحية المبنية على موثوقية المصادر والأبحاث العلمية؛ بهدف الإسهام في نشر المعلومة الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي للمجتمع.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمرارًا للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة؛ حيث يمكن الاطلاع على الكتاب والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/Dose-fo-Awareness-2.aspx.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:14 PM

"الصحة" تصدر النسخة الثانية من كتاب "جرعة وعي"

يُعنى بتصحيح المعلومات الصحية المغلوطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة الصحة، النسخة الثانية من كتاب "جرعة وعي"، الذي يُعنى بتصحيح المعلومات الصحية المغلوطة، وإيصالها إلى القارئ بطريقة مبسطة مدعومة بالصور.

ويمكّن الكتاب الصادر حديثًا، الباحثين من الوصول إلى المعلومات الصحية المبنية على موثوقية المصادر والأبحاث العلمية؛ بهدف الإسهام في نشر المعلومة الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي للمجتمع.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمرارًا للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة؛ حيث يمكن الاطلاع على الكتاب والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/Dose-fo-Awareness-2.aspx.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
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