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بالفيديو.. العرفج: جماهير الحفلة الكورية جعلتنا نعيد اكتشاف أنفسنا والفجوة الكبيرة بين الأجيال

قال إن هيئة الترفيه سنّت سنة حسنة بتكريم المبدعين في حياتهم

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج"، إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الأجيال، واتضحت الفجوة من خلال الجماهير الشبابية التي حضرت الحفلة الكورية قبل عدة أيام ضمن فعاليات موسم الرياض؛ مؤكدًا أن هيئة الترفيه سنّت سنة حسنة بتكريم المبدعين في حياتهم.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".

بداية أشار "العرفج" إلى أن المملكة قفزت إلى المرتبة 38 في مؤشر التنافسية العالمي في الاتصالات والتقنية، وأصبحت الأولى عالميًّا في مؤشر استثمار الاقتصاد.

كما ناشد "العرفج" هيئة الترفيه بالالتفات إلى "مزاد" أو حراج المزادات في "سوق الزل"، وتولى مَهمة تنظيمه؛ ليصبح مقصدًا سياحيًّا ومحطة مهمة من محطات الزيارة والترفيه.

وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض "العرفج" كتاب "دبس الرمان" للكاتبة "هبة قاضي".

ياهلا بالعرفج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. العرفج: جماهير الحفلة الكورية جعلتنا نعيد اكتشاف أنفسنا والفجوة الكبيرة بين الأجيال
سبق

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج"، إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الأجيال، واتضحت الفجوة من خلال الجماهير الشبابية التي حضرت الحفلة الكورية قبل عدة أيام ضمن فعاليات موسم الرياض؛ مؤكدًا أن هيئة الترفيه سنّت سنة حسنة بتكريم المبدعين في حياتهم.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".

بداية أشار "العرفج" إلى أن المملكة قفزت إلى المرتبة 38 في مؤشر التنافسية العالمي في الاتصالات والتقنية، وأصبحت الأولى عالميًّا في مؤشر استثمار الاقتصاد.

كما ناشد "العرفج" هيئة الترفيه بالالتفات إلى "مزاد" أو حراج المزادات في "سوق الزل"، وتولى مَهمة تنظيمه؛ ليصبح مقصدًا سياحيًّا ومحطة مهمة من محطات الزيارة والترفيه.

وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض "العرفج" كتاب "دبس الرمان" للكاتبة "هبة قاضي".

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:30 AM

بالفيديو.. العرفج: جماهير الحفلة الكورية جعلتنا نعيد اكتشاف أنفسنا والفجوة الكبيرة بين الأجيال

قال إن هيئة الترفيه سنّت سنة حسنة بتكريم المبدعين في حياتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج"، إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الأجيال، واتضحت الفجوة من خلال الجماهير الشبابية التي حضرت الحفلة الكورية قبل عدة أيام ضمن فعاليات موسم الرياض؛ مؤكدًا أن هيئة الترفيه سنّت سنة حسنة بتكريم المبدعين في حياتهم.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".

بداية أشار "العرفج" إلى أن المملكة قفزت إلى المرتبة 38 في مؤشر التنافسية العالمي في الاتصالات والتقنية، وأصبحت الأولى عالميًّا في مؤشر استثمار الاقتصاد.

كما ناشد "العرفج" هيئة الترفيه بالالتفات إلى "مزاد" أو حراج المزادات في "سوق الزل"، وتولى مَهمة تنظيمه؛ ليصبح مقصدًا سياحيًّا ومحطة مهمة من محطات الزيارة والترفيه.

وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض "العرفج" كتاب "دبس الرمان" للكاتبة "هبة قاضي".

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