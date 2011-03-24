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أول تحرك من مايكروسوفت لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق

إجراء أمني لمنع عمليات استغلال خوادمها وتأثيرها على مستخدمي خدماتها

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أول تحرك تُجريه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى مايكروسوفت بدأت في تنفيذ إجراء أمني، لمنع عمليات استغلال خوادمها، وتأثيرها على مستخدمي خدماتها.

وستعالج تلك الإجراءات الأمنية 4 عيوب رئيسية في خوادم "مايكروسوفت"، بطرحها تحديثًا في برنامجها "مايكروسوفت ديفيندر" المقاوم للفيروسات.

ويتمكن تحديث "مايكروسوفت ديفندر" من معالجة أكثر نقاط الضعف خطورة في خوادم خدمات الشركة الأمريكية المختلفة، ومنع أي استغلال لها من قِبَل هاكرز أو متطفلين.

ومع ذلك، تُحذّر "مايكروسوفت" من أن هذا مجرد تخفيف مؤقت يهدف إلى حماية العملاء أثناء قيامهم بتنفيذ التحديث الأمني الشامل.

شركة مايكروسوفت الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أول تحرك من مايكروسوفت لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أول تحرك تُجريه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى مايكروسوفت بدأت في تنفيذ إجراء أمني، لمنع عمليات استغلال خوادمها، وتأثيرها على مستخدمي خدماتها.

وستعالج تلك الإجراءات الأمنية 4 عيوب رئيسية في خوادم "مايكروسوفت"، بطرحها تحديثًا في برنامجها "مايكروسوفت ديفيندر" المقاوم للفيروسات.

ويتمكن تحديث "مايكروسوفت ديفندر" من معالجة أكثر نقاط الضعف خطورة في خوادم خدمات الشركة الأمريكية المختلفة، ومنع أي استغلال لها من قِبَل هاكرز أو متطفلين.

ومع ذلك، تُحذّر "مايكروسوفت" من أن هذا مجرد تخفيف مؤقت يهدف إلى حماية العملاء أثناء قيامهم بتنفيذ التحديث الأمني الشامل.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
12:59 PM

أول تحرك من مايكروسوفت لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق

إجراء أمني لمنع عمليات استغلال خوادمها وتأثيرها على مستخدمي خدماتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن أول تحرك تُجريه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى مايكروسوفت بدأت في تنفيذ إجراء أمني، لمنع عمليات استغلال خوادمها، وتأثيرها على مستخدمي خدماتها.

وستعالج تلك الإجراءات الأمنية 4 عيوب رئيسية في خوادم "مايكروسوفت"، بطرحها تحديثًا في برنامجها "مايكروسوفت ديفيندر" المقاوم للفيروسات.

ويتمكن تحديث "مايكروسوفت ديفندر" من معالجة أكثر نقاط الضعف خطورة في خوادم خدمات الشركة الأمريكية المختلفة، ومنع أي استغلال لها من قِبَل هاكرز أو متطفلين.

ومع ذلك، تُحذّر "مايكروسوفت" من أن هذا مجرد تخفيف مؤقت يهدف إلى حماية العملاء أثناء قيامهم بتنفيذ التحديث الأمني الشامل.

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