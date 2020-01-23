أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والرين، والسلسل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر).
"الرياض" على خارطة تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة ورياح
تتواصل حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في مدئ الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والرين، والسلسل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر).حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة أتربة مثارة الرياض
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"الرياض" على خارطة تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة ورياحصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-23
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:40 AM
"الرياض" على خارطة تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة ورياح
تتواصل حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في مدئ الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والرين، والسلسل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر).
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