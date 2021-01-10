الراجحي يتقدم للمركز الثاني.. "السابعة" ماراثونية وعلى السائقين إصلاح أعطالهم بأنفسهم

من حائل إلى سكاكا 453 كيلو متراً .. بيتِرانسِل في صدارة فئة السيارات بعد اجتياز 242 كيلو

تقدم البطل السعودي يزيد الراجحي؛ للمركز الثاني في المرحلة الخاصة السابعة من رالي داكار بفئة السيارات، حيث لا يزال استيفان بيتِرانسِل في صدارة فئة السيارات بعد اجتياز 242 كيلومترًا من المرحلة الخاصة السابعة ويُطارده السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي؛ الذي تقدَّم للمركز الثاني.

ووفق الأخبار الحية لموقع الرالي يبدو بأن كارلوس ساينز يُعاني انثقاباً في أحد إطارات سياراته بعد أن قدَّم بداية قوية، حيث يتأخر بـ 6:39 دقيقة عن بيتِرانسِل، في حين أن ناصر العطية؛ يُعاني بدوره انثقاب أحد الإطارات، ويتأخر بخمس دقائق عن بيتِرانسِل، وهكذا على القطري تعويض هذا الفارق سريعاً؛ إن أراد البقاء قريبًا من الفِرنسي في الترتيب العام المُؤقت.

ويُقدّم السائق الفِرنسي سيريل ديبريه؛ وملّاحه التشيلي مايك هورن؛ أداءً قويًا في سيارة بيجو '3008 دي كاي آر' بألوان 'فريق أبوظبي للسباقات' خلال المرحلة الخاصة السابعة، حيث يحتل المركز السادس بعد اجتياز 215 كيلومترًا منها، يُشارك الثُنائي في رالي داكار هذا العام من أجل جمع البيانات والخبرة اللازمة لتطوير مركبةً تعمل بالهيدروجين، ويتأخّر ديبريه عن مُواطنه استيفان بـ 11 دقيقة.

يذكر أن أمس كان يوماً للراحة للمُتسابقين وأفراد الفرق، واستؤنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومتراً منها 100 كيلومتراً من المسارات الرملية المُتواصلة.

كما توجد مقاطع صخرية ومسارات مُتعرجة، لن تكون السياقة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب، بل تفادي الأعطال أيضاً، حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المُساعدة من فرق المُساعدة، وسيتعيَّن على الدرّاجين والسائقين والملّاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلَّت- وحدهم.