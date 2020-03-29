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"التجارة" تضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها بالأسواق

دعت إلى الإبلاغ عن المنافذ المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو رقم 1900

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بحائل من خلال تحرياتها الميدانية (1,168,000) كمامة مخزنة، بهدف تسويقها لاحقًا خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.

وبناء عليه حُجزت الكميات، وإعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتحذر وزارة التجارة جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقًا, من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارةالتجارة فيروس كورونا الجديد

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"التجارة" تضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها بالأسواق
سبق

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بحائل من خلال تحرياتها الميدانية (1,168,000) كمامة مخزنة، بهدف تسويقها لاحقًا خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.

وبناء عليه حُجزت الكميات، وإعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتحذر وزارة التجارة جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقًا, من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:34 AM

"التجارة" تضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها بالأسواق

دعت إلى الإبلاغ عن المنافذ المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو رقم 1900

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
27
28,358

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بحائل من خلال تحرياتها الميدانية (1,168,000) كمامة مخزنة، بهدف تسويقها لاحقًا خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.

وبناء عليه حُجزت الكميات، وإعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتحذر وزارة التجارة جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقًا, من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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