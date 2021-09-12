"الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظتَي جدة ورابغ

تؤدي الى تدني الرؤية.. الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله، يفيد بنشاط للرياح السطحيّة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنّياً في مدى الرؤية، على محافظتَي جدة ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.