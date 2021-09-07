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أمر ملكي: إنهاء خدمة مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

أمر ملكي: إنهاء خدمة مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

صدر اليوم أمر ملكي، فيما يأتي نصه:

الرقم : أ / 60

التاريخ : 30 / 1 / 1443 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى للقوات العسكرية كافة

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ، وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آت:

أولاً: تُنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانيًا: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمر ملكي: إنهاء خدمة مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق
سبق

صدر اليوم أمر ملكي، فيما يأتي نصه:

الرقم : أ / 60

التاريخ : 30 / 1 / 1443 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى للقوات العسكرية كافة

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ، وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آت:

أولاً: تُنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانيًا: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:43 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:58 PM

أمر ملكي: إنهاء خدمة مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
20
23,219

صدر اليوم أمر ملكي، فيما يأتي نصه:

الرقم : أ / 60

التاريخ : 30 / 1 / 1443 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى للقوات العسكرية كافة

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ، وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آت:

أولاً: تُنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانيًا: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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