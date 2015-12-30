أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" الذي يعرض من خلال تطبيق شاهد المشفر؛ مبينة أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي، ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع.

"الإعلام المرئي والمسموع" تُوقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد المشاهد المخالفة عبدالله البرقاوي سبق 2020-12-30 أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" الذي يعرض من خلال تطبيق شاهد المشفر؛ مبينة أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي، ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع. وأكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثّه.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 11:45 AM

"الإعلام المرئي والمسموع" تُوقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد المشاهد المخالفة أكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة





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أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" الذي يعرض من خلال تطبيق شاهد المشفر؛ مبينة أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي، ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع.

وأكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثّه.