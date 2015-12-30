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"الإعلام المرئي والمسموع" تُوقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد المشاهد المخالفة

أكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة

أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" الذي يعرض من خلال تطبيق شاهد المشفر؛ مبينة أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي، ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع.

وأكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثّه.

الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع‬⁩

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإعلام المرئي والمسموع" تُوقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد المشاهد المخالفة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" الذي يعرض من خلال تطبيق شاهد المشفر؛ مبينة أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي، ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع.

وأكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثّه.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:45 AM

"الإعلام المرئي والمسموع" تُوقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد المشاهد المخالفة

أكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
3,824

أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" الذي يعرض من خلال تطبيق شاهد المشفر؛ مبينة أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي، ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع.

وأكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثّه.

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