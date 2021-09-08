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"متصدر الدوري" الفيحاء يواجه العربي وديًا .. تأهبًا لاستئناف المنافسات

فيما يواصل "الزبيدي" برنامجه التأهيلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء استعداداته للمواجهة الودية التي سيخوضها غدًا الخميس أمام نظيره العربي، والتي تأتي، في إطار التحضير لعودة منافسات الدوري.

وقد عقد المدير الفني للفريق فوك رازوفيتش اجتماعًا مع اللاعبين ناقش خلاله التحليل الفني لأداء الفريق وشرح لخطة الفريق التكتيكية.


كما أجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي وقد بدأت بالتمارين اللياقية الوقائية إلى جانب التمارين التكنيكية والتي تخللها عدة محطات ترفيهية.

كما فرض رازوفيتش مناورة على كامل الملعب طبق خلالها الأسلوب الفني والتكتيكي لمواجهة العربي وقد تخلل المناورة توقفات عديدة لتصحيح الأخطاء وإعطاء التوجيهات للاعبين.

من جانب آخر يواصل علي الزبيدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك في العيادة الطبية، على إثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء التمارين حيث يكمل فترة التأهيل نهاية الأسبوع القادم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"متصدر الدوري" الفيحاء يواجه العربي وديًا .. تأهبًا لاستئناف المنافسات
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء استعداداته للمواجهة الودية التي سيخوضها غدًا الخميس أمام نظيره العربي، والتي تأتي، في إطار التحضير لعودة منافسات الدوري.

وقد عقد المدير الفني للفريق فوك رازوفيتش اجتماعًا مع اللاعبين ناقش خلاله التحليل الفني لأداء الفريق وشرح لخطة الفريق التكتيكية.


كما أجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي وقد بدأت بالتمارين اللياقية الوقائية إلى جانب التمارين التكنيكية والتي تخللها عدة محطات ترفيهية.

كما فرض رازوفيتش مناورة على كامل الملعب طبق خلالها الأسلوب الفني والتكتيكي لمواجهة العربي وقد تخلل المناورة توقفات عديدة لتصحيح الأخطاء وإعطاء التوجيهات للاعبين.

من جانب آخر يواصل علي الزبيدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك في العيادة الطبية، على إثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء التمارين حيث يكمل فترة التأهيل نهاية الأسبوع القادم.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
11:52 PM

"متصدر الدوري" الفيحاء يواجه العربي وديًا .. تأهبًا لاستئناف المنافسات

فيما يواصل "الزبيدي" برنامجه التأهيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء استعداداته للمواجهة الودية التي سيخوضها غدًا الخميس أمام نظيره العربي، والتي تأتي، في إطار التحضير لعودة منافسات الدوري.

وقد عقد المدير الفني للفريق فوك رازوفيتش اجتماعًا مع اللاعبين ناقش خلاله التحليل الفني لأداء الفريق وشرح لخطة الفريق التكتيكية.


كما أجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي وقد بدأت بالتمارين اللياقية الوقائية إلى جانب التمارين التكنيكية والتي تخللها عدة محطات ترفيهية.

كما فرض رازوفيتش مناورة على كامل الملعب طبق خلالها الأسلوب الفني والتكتيكي لمواجهة العربي وقد تخلل المناورة توقفات عديدة لتصحيح الأخطاء وإعطاء التوجيهات للاعبين.

من جانب آخر يواصل علي الزبيدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك في العيادة الطبية، على إثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء التمارين حيث يكمل فترة التأهيل نهاية الأسبوع القادم.

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