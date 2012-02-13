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بالفيديو.. شاهد ما فعله ثعبان في طائرة ماليزية

في حادث وُصِف بأنه "نادر للغاية"، تسبب ثعبان في تحويل مسار رحلة طائرة ماليزية، وأجبرها على الهبوط اضطراريًّا في مدينة كوتشينج الماليزية.

وحسب صحيفة "مالايا ميل" الماليزية، أجبر ثعبان طائرة خطوط "طيران آسيا" على الهبوط الاضطراري وتحويل مسار رحلتها من كوالالمبور - تاواو، إلى مدينة كوتشينج.

واتخذت الشركة قرارها الحاسم بعدما لاحظ الركاب ثعبانًا على متن الطائرة.

وقرر قائد الطائرة تحويل مسارها احترازيًّا لتطهيرها بالبخار.

وتداول رواد "تيك توك" مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.

وأكدت الشركة وقوع الحادث، واصفةً إياه بأنه "نادر للغاية"، وأن الثعبان لم يصب أحدًا بأذى.

وقال قائد الطائرة: لا ندري كيف تسلل الثعبان إلى داخل الطائرة، وهل هو مملوك لأحد الركاب أم لا.

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بالفيديو.. شاهد ما فعله ثعبان في طائرة ماليزية
سبق

في حادث وُصِف بأنه "نادر للغاية"، تسبب ثعبان في تحويل مسار رحلة طائرة ماليزية، وأجبرها على الهبوط اضطراريًّا في مدينة كوتشينج الماليزية.

وحسب صحيفة "مالايا ميل" الماليزية، أجبر ثعبان طائرة خطوط "طيران آسيا" على الهبوط الاضطراري وتحويل مسار رحلتها من كوالالمبور - تاواو، إلى مدينة كوتشينج.

واتخذت الشركة قرارها الحاسم بعدما لاحظ الركاب ثعبانًا على متن الطائرة.

وقرر قائد الطائرة تحويل مسارها احترازيًّا لتطهيرها بالبخار.

وتداول رواد "تيك توك" مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.

وأكدت الشركة وقوع الحادث، واصفةً إياه بأنه "نادر للغاية"، وأن الثعبان لم يصب أحدًا بأذى.

وقال قائد الطائرة: لا ندري كيف تسلل الثعبان إلى داخل الطائرة، وهل هو مملوك لأحد الركاب أم لا.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:06 PM

بالفيديو.. شاهد ما فعله ثعبان في طائرة ماليزية

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أيمن حسن - الرياض
2
2,865

في حادث وُصِف بأنه "نادر للغاية"، تسبب ثعبان في تحويل مسار رحلة طائرة ماليزية، وأجبرها على الهبوط اضطراريًّا في مدينة كوتشينج الماليزية.

وحسب صحيفة "مالايا ميل" الماليزية، أجبر ثعبان طائرة خطوط "طيران آسيا" على الهبوط الاضطراري وتحويل مسار رحلتها من كوالالمبور - تاواو، إلى مدينة كوتشينج.

واتخذت الشركة قرارها الحاسم بعدما لاحظ الركاب ثعبانًا على متن الطائرة.

وقرر قائد الطائرة تحويل مسارها احترازيًّا لتطهيرها بالبخار.

وتداول رواد "تيك توك" مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.

وأكدت الشركة وقوع الحادث، واصفةً إياه بأنه "نادر للغاية"، وأن الثعبان لم يصب أحدًا بأذى.

وقال قائد الطائرة: لا ندري كيف تسلل الثعبان إلى داخل الطائرة، وهل هو مملوك لأحد الركاب أم لا.

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