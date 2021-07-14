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بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات مالية ادخارية للمشتركين

يوفر برنامج زود عديداً من المميزات مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20 %

أبرم بنك التنمية الاجتماعية، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك البلاد، تهدف إلى تقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري، الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، في مقره بمدينة الرياض، وتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد بنك البلاد امتداداً للاتفاقيات السابقة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له، حيث تمّ اعتماد بنك البلاد، امتداداً للاتفاقيات السابقة، وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل بنك البلاد على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويوفر برنامج زود عديداً من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20 %، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، حيث يحظى البرنامج بإقبال لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، إضافة إلى منتج زود الأجيال المخصص للفئة العمرية من 6 - 18 عاماً، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية أكثر من (95) ألف مشترك ومشتركة، فاق مجموع مدخراتهم (242) مليون ريال.

ويعد برنامج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحرص بنك التنمية الاجتماعية عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6 % إلى 10 % من إجمالي دخلها، ويمثل البرنامج إحدى مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات مالية ادخارية للمشتركين
سبق

أبرم بنك التنمية الاجتماعية، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك البلاد، تهدف إلى تقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري، الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، في مقره بمدينة الرياض، وتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد بنك البلاد امتداداً للاتفاقيات السابقة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له، حيث تمّ اعتماد بنك البلاد، امتداداً للاتفاقيات السابقة، وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل بنك البلاد على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويوفر برنامج زود عديداً من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20 %، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، حيث يحظى البرنامج بإقبال لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، إضافة إلى منتج زود الأجيال المخصص للفئة العمرية من 6 - 18 عاماً، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية أكثر من (95) ألف مشترك ومشتركة، فاق مجموع مدخراتهم (242) مليون ريال.

ويعد برنامج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحرص بنك التنمية الاجتماعية عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6 % إلى 10 % من إجمالي دخلها، ويمثل البرنامج إحدى مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
12:14 PM

بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات مالية ادخارية للمشتركين

يوفر برنامج زود عديداً من المميزات مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرم بنك التنمية الاجتماعية، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك البلاد، تهدف إلى تقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري، الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، في مقره بمدينة الرياض، وتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد بنك البلاد امتداداً للاتفاقيات السابقة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له، حيث تمّ اعتماد بنك البلاد، امتداداً للاتفاقيات السابقة، وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل بنك البلاد على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويوفر برنامج زود عديداً من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20 %، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، حيث يحظى البرنامج بإقبال لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، إضافة إلى منتج زود الأجيال المخصص للفئة العمرية من 6 - 18 عاماً، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية أكثر من (95) ألف مشترك ومشتركة، فاق مجموع مدخراتهم (242) مليون ريال.

ويعد برنامج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحرص بنك التنمية الاجتماعية عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6 % إلى 10 % من إجمالي دخلها، ويمثل البرنامج إحدى مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

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