الرياض.. إدانة 38 متهماً بالتكفير وتمويل الإرهاب

أدانت المحكمة المتخصصة في #الرياض اليوم 38 متهماً بتهم التكفير وتمويل الإرهاب.
ووفق ما نقلته قناة "الإخبارية"، فإن أحد المدانين أنشأ تنظيماً إرهابياً داخل السجن، وجنَّد سجناء.
أدانت المحكمة المتخصصة في #الرياض اليوم 38 متهماً بتهم التكفير وتمويل الإرهاب.
ووفق ما نقلته قناة "الإخبارية"، فإن أحد المدانين أنشأ تنظيماً إرهابياً داخل السجن، وجنَّد سجناء.المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة
أدانت المحكمة المتخصصة في #الرياض اليوم 38 متهماً بتهم التكفير وتمويل الإرهاب.
ووفق ما نقلته قناة "الإخبارية"، فإن أحد المدانين أنشأ تنظيماً إرهابياً داخل السجن، وجنَّد سجناء.
أدانت المحكمة المتخصصة في #الرياض اليوم 38 متهماً بتهم التكفير وتمويل الإرهاب.
ووفق ما نقلته قناة "الإخبارية"، فإن أحد المدانين أنشأ تنظيماً إرهابياً داخل السجن، وجنَّد سجناء.