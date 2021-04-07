خلاف تطور لطعنات سكين قاتلة.. الطائف تشهد تنفيذ القصاص في سعودي قتل آخر

من بيان "الداخلية": حكومة خادم الحرمين حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة الطائف؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / خالد بن علي بن ظافر الأحمري ـسعودي الجنسيةـ على قتل سلطان بن حمدان بن عبدالله العمري ـسعودي الجنسيةـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / خالد بن علي بن ظافر الأحمري اليوم الأربعاء 25 / 8 / 1442هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.