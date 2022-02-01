أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز خلال 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب وتعز دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية.
"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز
تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز خلال 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب وتعز دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية.
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"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية في مأرب وتعزصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-01
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز خلال 24 ساعة الماضية.
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:12 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:50 PM
"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز
تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز خلال 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب وتعز دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية.
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