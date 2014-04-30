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فرار ثم تضييق خناق ينتهي بضبط عشريني بحوزته "حشيش" بالأفلاج

مركز الضبط الأمني أطاح به في دقائق

ضبط رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني "نقطة تفتيش الأفلاج" مواطناً في العقد الثاني من عمره بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر.

وتبين التفاصيل أن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج استوقفوا مساء اليوم مركبة يقودها شاب في العقد الثاني من عمره.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش لاذ قائدها بالفرار ولكن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد، وبتتبعه وتضييق الخناق تم ضبطه في دقائق حيث عثر بحوزته على كمية من الحشيش تقدر بحوالي 20 كف.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرار ثم تضييق خناق ينتهي بضبط عشريني بحوزته "حشيش" بالأفلاج
سبق

ضبط رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني "نقطة تفتيش الأفلاج" مواطناً في العقد الثاني من عمره بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر.

وتبين التفاصيل أن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج استوقفوا مساء اليوم مركبة يقودها شاب في العقد الثاني من عمره.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش لاذ قائدها بالفرار ولكن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد، وبتتبعه وتضييق الخناق تم ضبطه في دقائق حيث عثر بحوزته على كمية من الحشيش تقدر بحوالي 20 كف.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:56 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:54 AM

فرار ثم تضييق خناق ينتهي بضبط عشريني بحوزته "حشيش" بالأفلاج

مركز الضبط الأمني أطاح به في دقائق

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
10
15,282

ضبط رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني "نقطة تفتيش الأفلاج" مواطناً في العقد الثاني من عمره بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر.

وتبين التفاصيل أن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج استوقفوا مساء اليوم مركبة يقودها شاب في العقد الثاني من عمره.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش لاذ قائدها بالفرار ولكن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد، وبتتبعه وتضييق الخناق تم ضبطه في دقائق حيث عثر بحوزته على كمية من الحشيش تقدر بحوالي 20 كف.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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