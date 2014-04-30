فرار ثم تضييق خناق ينتهي بضبط عشريني بحوزته "حشيش" بالأفلاج

مركز الضبط الأمني أطاح به في دقائق

ضبط رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني "نقطة تفتيش الأفلاج" مواطناً في العقد الثاني من عمره بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر.

وتبين التفاصيل أن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج استوقفوا مساء اليوم مركبة يقودها شاب في العقد الثاني من عمره.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش لاذ قائدها بالفرار ولكن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد، وبتتبعه وتضييق الخناق تم ضبطه في دقائق حيث عثر بحوزته على كمية من الحشيش تقدر بحوالي 20 كف.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.