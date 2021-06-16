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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة

تنشط الرياح السطحية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
08:14 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة

تنشط الرياح السطحية على هذه المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

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