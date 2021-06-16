توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة
تنشط الرياح السطحية على هذه المناطق
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
اعلان
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-16
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
08:14 AM
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة
تنشط الرياح السطحية على هذه المناطق
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
12,601
2.5 مليار ..
30 يناير
14,102
91 مليار ..
29 يناير
32,205
70 مليار ..
26 أكتوبر
32,808
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟
حواء القرني
الانتماء الأداة
مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!
محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟
بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!
عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟
علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!
حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات
محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!
حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!
غسان محمد عسيلان