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رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"

ناقشا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات وسبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات

استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمكتبه بالرياض اليوم، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والمؤسسة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وسبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.

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رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"
سبق

استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمكتبه بالرياض اليوم، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والمؤسسة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وسبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
11:54 AM

رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"

ناقشا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات وسبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمكتبه بالرياض اليوم، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والمؤسسة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وسبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.

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