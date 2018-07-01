بدء إجراءات إنشاء أول مركز تعليم قيادة نسائي بالمنطقة الجنوبية

بتوقيع جامعة جازان وتعاون بيـوت الخـبرة.. والمدربات في الطـريق

بدأت جامعة جازان في إجراءات إنهاء أول مركز تعليم قيادة سيارات نسائي بالمنطقة الجنوبية؛ وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة بالجامعة.

وسيمنح المركز الجديد شهادات معتمدة للقيادة، وسيُسمح للنساء بالتقدم لهذا المركز بعد توقيع اتفاقية تعاون مع المرور.

وخاطبت جامعة جازان، عدداً من الجهات التي لها خبرة كافية في مجال التدريب، وسيتم الاستعانة بهم خلال الفترة الأولى، ومن ثم سيكون للجامعة مدربوها ومدرباتها.