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مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية

مشاريع بتعاون منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.. مراكز وملايين الدولارات

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، عديداً من المشاريع الإنسانية والإغاثية وخدمات المياه والإصحاح البيئي.

وقام المركز، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزاً صحياً في اليمن بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي.

كما قام المركز، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بتقديم الخدمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي وسلامة المياه من أي شوائب تنجم عن أمراض للمستفيدين، وتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المراكز الصحية المستهدفة بقيمة 9 ملايين و200 ألف دولار.

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مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية
سبق

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، عديداً من المشاريع الإنسانية والإغاثية وخدمات المياه والإصحاح البيئي.

وقام المركز، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزاً صحياً في اليمن بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي.

كما قام المركز، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بتقديم الخدمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي وسلامة المياه من أي شوائب تنجم عن أمراض للمستفيدين، وتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المراكز الصحية المستهدفة بقيمة 9 ملايين و200 ألف دولار.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:06 AM

مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية

مشاريع بتعاون منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.. مراكز وملايين الدولارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، عديداً من المشاريع الإنسانية والإغاثية وخدمات المياه والإصحاح البيئي.

وقام المركز، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزاً صحياً في اليمن بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي.

كما قام المركز، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بتقديم الخدمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي وسلامة المياه من أي شوائب تنجم عن أمراض للمستفيدين، وتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المراكز الصحية المستهدفة بقيمة 9 ملايين و200 ألف دولار.

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