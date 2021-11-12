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إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض

أكثر من مليونَيْ زائر من مختلف مناطق المملكة خلال 20 يوماً

أبرمت الهيئة العامة للترفيه اتفاقية تعاوُن مع مجموعة mbc لإطلاق قناة خاصة لعرض فعاليات موسم الرياض، تحت مسمى "تخيل"، وذلك على منصة "شاهد" التابعة للمجموعة.

وفي التفاصيل، وقّع رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc الشيخ وليد البراهيم، أمس اتفاقية؛ لبثّ أحداث وفعاليات موسم الرياض على منصة "شاهد" في قناة خاصة بالموسم تحت مسمى "تخيل"، وبشكل حصري في بعض الفعاليات والمسرحيات والحفلات.

من جهة أخرى، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن وصول عدد زوار #موسم_الرياض إلى مليونَيْ زائر حتى الآن، خلال 20 يوماً من إطلاق فعاليات الموسم في 20 أكتوبر الماضي، ورفع بهذه المناسبة خالص الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه اللامحدود لصناعة قطاع الترفيه بالمملكة، وقدّم شكره لكل الجهات المساندة، وإلى كل العاملين في الموسم في كل المناطق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض
سبق

أبرمت الهيئة العامة للترفيه اتفاقية تعاوُن مع مجموعة mbc لإطلاق قناة خاصة لعرض فعاليات موسم الرياض، تحت مسمى "تخيل"، وذلك على منصة "شاهد" التابعة للمجموعة.

وفي التفاصيل، وقّع رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc الشيخ وليد البراهيم، أمس اتفاقية؛ لبثّ أحداث وفعاليات موسم الرياض على منصة "شاهد" في قناة خاصة بالموسم تحت مسمى "تخيل"، وبشكل حصري في بعض الفعاليات والمسرحيات والحفلات.

من جهة أخرى، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن وصول عدد زوار #موسم_الرياض إلى مليونَيْ زائر حتى الآن، خلال 20 يوماً من إطلاق فعاليات الموسم في 20 أكتوبر الماضي، ورفع بهذه المناسبة خالص الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه اللامحدود لصناعة قطاع الترفيه بالمملكة، وقدّم شكره لكل الجهات المساندة، وإلى كل العاملين في الموسم في كل المناطق.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
06:34 PM

إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض

أكثر من مليونَيْ زائر من مختلف مناطق المملكة خلال 20 يوماً

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أبرمت الهيئة العامة للترفيه اتفاقية تعاوُن مع مجموعة mbc لإطلاق قناة خاصة لعرض فعاليات موسم الرياض، تحت مسمى "تخيل"، وذلك على منصة "شاهد" التابعة للمجموعة.

وفي التفاصيل، وقّع رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc الشيخ وليد البراهيم، أمس اتفاقية؛ لبثّ أحداث وفعاليات موسم الرياض على منصة "شاهد" في قناة خاصة بالموسم تحت مسمى "تخيل"، وبشكل حصري في بعض الفعاليات والمسرحيات والحفلات.

من جهة أخرى، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن وصول عدد زوار #موسم_الرياض إلى مليونَيْ زائر حتى الآن، خلال 20 يوماً من إطلاق فعاليات الموسم في 20 أكتوبر الماضي، ورفع بهذه المناسبة خالص الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه اللامحدود لصناعة قطاع الترفيه بالمملكة، وقدّم شكره لكل الجهات المساندة، وإلى كل العاملين في الموسم في كل المناطق.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,106
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,142
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,201

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