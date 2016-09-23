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"العثيم": توحيد المملكة يوم خالد في ذاكرة كل مواطن

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى (91) لليوم الوطني وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال "العثيم": ذكرى اليوم الوطني وتوحيد مملكتنا الغالية يوم خالد في ذاكرة كل سعودي ومناسبة عظيمة نسترجع معها معنى البطولات لأنه اليوم الذي أعلن فيه للعالم عن قيام الدولة السعودية الموحدة التي تستشرف آفاق المستقبل بكل الاطمئنان وتمضي بكل الثقة نحو آفاق المجد والسؤدد .

وأضاف: الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء وتعزيز لفضيلة الانتماء الصادق للوطن، وشكراً وعرفاناً لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتابع "العثيم": ذكرى اليوم الوطني تهل علينا هذا العام، ومسيرة الخير تشهد فصولا جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء فعلى المستوى الداخل تتواصل مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على المنجزات الضخمة والتحولات الكبرى التي حققتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وعلى المستوى الخارجي تواصل المملكة دورها المؤثر في المجتمع الدولي لتعزيز علاقاتها الخارجية على أسس من الشراكة الناجحة وكقوة محبة للخير وداعمة لتحقيق الأمن والسلام والتسامح.

واختتم تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين و أن يمدهما بعونه وتوفيقه.

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"العثيم": توحيد المملكة يوم خالد في ذاكرة كل مواطن
سبق

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى (91) لليوم الوطني وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال "العثيم": ذكرى اليوم الوطني وتوحيد مملكتنا الغالية يوم خالد في ذاكرة كل سعودي ومناسبة عظيمة نسترجع معها معنى البطولات لأنه اليوم الذي أعلن فيه للعالم عن قيام الدولة السعودية الموحدة التي تستشرف آفاق المستقبل بكل الاطمئنان وتمضي بكل الثقة نحو آفاق المجد والسؤدد .

وأضاف: الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء وتعزيز لفضيلة الانتماء الصادق للوطن، وشكراً وعرفاناً لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتابع "العثيم": ذكرى اليوم الوطني تهل علينا هذا العام، ومسيرة الخير تشهد فصولا جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء فعلى المستوى الداخل تتواصل مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على المنجزات الضخمة والتحولات الكبرى التي حققتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وعلى المستوى الخارجي تواصل المملكة دورها المؤثر في المجتمع الدولي لتعزيز علاقاتها الخارجية على أسس من الشراكة الناجحة وكقوة محبة للخير وداعمة لتحقيق الأمن والسلام والتسامح.

واختتم تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين و أن يمدهما بعونه وتوفيقه.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
03:46 PM

"العثيم": توحيد المملكة يوم خالد في ذاكرة كل مواطن

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى (91) لليوم الوطني وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال "العثيم": ذكرى اليوم الوطني وتوحيد مملكتنا الغالية يوم خالد في ذاكرة كل سعودي ومناسبة عظيمة نسترجع معها معنى البطولات لأنه اليوم الذي أعلن فيه للعالم عن قيام الدولة السعودية الموحدة التي تستشرف آفاق المستقبل بكل الاطمئنان وتمضي بكل الثقة نحو آفاق المجد والسؤدد .

وأضاف: الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء وتعزيز لفضيلة الانتماء الصادق للوطن، وشكراً وعرفاناً لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتابع "العثيم": ذكرى اليوم الوطني تهل علينا هذا العام، ومسيرة الخير تشهد فصولا جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء فعلى المستوى الداخل تتواصل مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على المنجزات الضخمة والتحولات الكبرى التي حققتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وعلى المستوى الخارجي تواصل المملكة دورها المؤثر في المجتمع الدولي لتعزيز علاقاتها الخارجية على أسس من الشراكة الناجحة وكقوة محبة للخير وداعمة لتحقيق الأمن والسلام والتسامح.

واختتم تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين و أن يمدهما بعونه وتوفيقه.

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