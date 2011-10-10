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ترامب يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا

قال: "أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها وأتحدث إلى كلا الطرفين"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يتواصل مع تركيا والأكراد، بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الطرفين".

وأضاف: "أقول إن تركيا ستتضرر ماليًا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد، وإنني أراقب الوضع عن كثب".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس التركي أردوغان هجوم تركيا الأكراد

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يتواصل مع تركيا والأكراد، بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الطرفين".

وأضاف: "أقول إن تركيا ستتضرر ماليًا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد، وإنني أراقب الوضع عن كثب".

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
09:23 PM

ترامب يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا

قال: "أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها وأتحدث إلى كلا الطرفين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يتواصل مع تركيا والأكراد، بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الطرفين".

وأضاف: "أقول إن تركيا ستتضرر ماليًا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد، وإنني أراقب الوضع عن كثب".

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