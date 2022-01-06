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"الداخلية": عقوبة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة.. ألف ريال

عند دخول مقار القطاعين العام والخاص.. تتضاعف لـ100 ألف حال التكرار

قالت وزارة الداخلية إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص؛ مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن عقوبة الفرد المخالف تبلغ ألف ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة وتصل إلى مائة ألف ريال.
وأشارت إلى أنه من الضروري أن تجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية؛ للحفاظ على صحتك وسلامتك.

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"الداخلية": عقوبة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة.. ألف ريال
سبق

قالت وزارة الداخلية إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص؛ مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن عقوبة الفرد المخالف تبلغ ألف ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة وتصل إلى مائة ألف ريال.
وأشارت إلى أنه من الضروري أن تجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية؛ للحفاظ على صحتك وسلامتك.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:21 PM

"الداخلية": عقوبة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة.. ألف ريال

عند دخول مقار القطاعين العام والخاص.. تتضاعف لـ100 ألف حال التكرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,389

قالت وزارة الداخلية إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص؛ مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن عقوبة الفرد المخالف تبلغ ألف ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة وتصل إلى مائة ألف ريال.
وأشارت إلى أنه من الضروري أن تجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية؛ للحفاظ على صحتك وسلامتك.

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