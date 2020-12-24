بعد نيله البطاقة الحمراء مباشرة .. الانضباط توقف نواف العابد مباراتين

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، اليوم الخميس، عن إيقاف لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نواف العابد، مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة.



وقالت اللجنة، إن عقوبة الإيقاف المفروضة على العابد، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، على أن يستنفذ الإيقاف التلقائي في ذات المسابقة، لقيامه بالتلفظ بألفاظ مسيئة ومهينة تجاه لاعب الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة.

ومنح العابد بطاقة حمراء مباشرة خلال المباراة التي كسبها فريقه بخماسية نظيفة أمام ضمك، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد 9 دقائق من دخوله بديلاً.



كما غرمت اللجنة، نادي التعاون، مبلغ 15 ألف ريال، لقيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة تجاه الحكم، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الطائي في ثمن نهائي كأس الملك.