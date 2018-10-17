بالفيديو.. سرق لوحة عالمية في 32 ثانية.. فلماذا لم تلتقطه كاميرا المعرض؟
حمل "الزرافة المحترقة" وسار بها في الشارع جهاراً نهاراً!
كان شاب وفتاة يسيران في شارع جيري وسط مدينة سان فرانسيسكو، فجأة توقف الشاب ودخل معرضاً للفنون، بينما انتظرته الفتاة، بعد 32 ثانية خرج الشاب وبيده لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، الغريب أن كاميرا معرض الفنون لم تلتقطه، لكن كاميرا أخرى كشفت ما حدث.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، تبحث شرطة سان فرانسيسكو عن رجل التقطته كاميرات المراقبة في الشارع وهو يحمل لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، ويخرج بها من معرض "دينيس راي للفنون الجميلة" يوم الأحد.
ودخل المشتبه به إلى معرض، وحمل أول قطعة فنية أمامه وهي "الزرافة المحترقة" ومن ثم خرج.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن كل الظروف تجمّعت كي تتم سرقة هذه اللوحة، فقد كانت اللوحة على الحامل القريب من باب المعرض، وتواجه نافذة المحل، فيمكن للعابر من الخارج رؤيتها.
والأغرب هي كاميرات المعرض التي كانت مغلقة لحظة السرقة، ونقلت الصحيفة عن مدير المعرض راسجاد هوبكنز، قوله: "تعمل كاميرات المراقبة بنظام التشغيل والإغلاق العشوائي، بحيث تعمل لفترة وتتوقف لفترة أخرى، وحين حدثت السرقة، اكتشفنا أن الكاميرات كانت متوقفة لمدة 13 دقيقة، تخللتها الدقيقة التي حدثت فيها السرقة، وحتى الحبل الذي تربط به اللوحة؛ لتأمينها لم يكن موجوداً.
بالفيديو.. سرق لوحة عالمية في 32 ثانية.. فلماذا لم تلتقطه كاميرا المعرض؟
أيمن حسنسبق2019-10-17
كان شاب وفتاة يسيران في شارع جيري وسط مدينة سان فرانسيسكو، فجأة توقف الشاب ودخل معرضاً للفنون، بينما انتظرته الفتاة، بعد 32 ثانية خرج الشاب وبيده لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، الغريب أن كاميرا معرض الفنون لم تلتقطه، لكن كاميرا أخرى كشفت ما حدث.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، تبحث شرطة سان فرانسيسكو عن رجل التقطته كاميرات المراقبة في الشارع وهو يحمل لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، ويخرج بها من معرض "دينيس راي للفنون الجميلة" يوم الأحد.
ودخل المشتبه به إلى معرض، وحمل أول قطعة فنية أمامه وهي "الزرافة المحترقة" ومن ثم خرج.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن كل الظروف تجمّعت كي تتم سرقة هذه اللوحة، فقد كانت اللوحة على الحامل القريب من باب المعرض، وتواجه نافذة المحل، فيمكن للعابر من الخارج رؤيتها.
والأغرب هي كاميرات المعرض التي كانت مغلقة لحظة السرقة، ونقلت الصحيفة عن مدير المعرض راسجاد هوبكنز، قوله: "تعمل كاميرات المراقبة بنظام التشغيل والإغلاق العشوائي، بحيث تعمل لفترة وتتوقف لفترة أخرى، وحين حدثت السرقة، اكتشفنا أن الكاميرات كانت متوقفة لمدة 13 دقيقة، تخللتها الدقيقة التي حدثت فيها السرقة، وحتى الحبل الذي تربط به اللوحة؛ لتأمينها لم يكن موجوداً.
كان شاب وفتاة يسيران في شارع جيري وسط مدينة سان فرانسيسكو، فجأة توقف الشاب ودخل معرضاً للفنون، بينما انتظرته الفتاة، بعد 32 ثانية خرج الشاب وبيده لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، الغريب أن كاميرا معرض الفنون لم تلتقطه، لكن كاميرا أخرى كشفت ما حدث.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، تبحث شرطة سان فرانسيسكو عن رجل التقطته كاميرات المراقبة في الشارع وهو يحمل لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، ويخرج بها من معرض "دينيس راي للفنون الجميلة" يوم الأحد.
ودخل المشتبه به إلى معرض، وحمل أول قطعة فنية أمامه وهي "الزرافة المحترقة" ومن ثم خرج.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن كل الظروف تجمّعت كي تتم سرقة هذه اللوحة، فقد كانت اللوحة على الحامل القريب من باب المعرض، وتواجه نافذة المحل، فيمكن للعابر من الخارج رؤيتها.
والأغرب هي كاميرات المعرض التي كانت مغلقة لحظة السرقة، ونقلت الصحيفة عن مدير المعرض راسجاد هوبكنز، قوله: "تعمل كاميرات المراقبة بنظام التشغيل والإغلاق العشوائي، بحيث تعمل لفترة وتتوقف لفترة أخرى، وحين حدثت السرقة، اكتشفنا أن الكاميرات كانت متوقفة لمدة 13 دقيقة، تخللتها الدقيقة التي حدثت فيها السرقة، وحتى الحبل الذي تربط به اللوحة؛ لتأمينها لم يكن موجوداً.