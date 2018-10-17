النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. سرق لوحة عالمية في 32 ثانية.. فلماذا لم تلتقطه كاميرا المعرض؟

حمل "الزرافة المحترقة" وسار بها في الشارع جهاراً نهاراً!

كان شاب وفتاة يسيران في شارع جيري وسط مدينة سان فرانسيسكو، فجأة توقف الشاب ودخل معرضاً للفنون، بينما انتظرته الفتاة، بعد 32 ثانية خرج الشاب وبيده لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، الغريب أن كاميرا معرض الفنون لم تلتقطه، لكن كاميرا أخرى كشفت ما حدث.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، تبحث شرطة سان فرانسيسكو عن رجل التقطته كاميرات المراقبة في الشارع وهو يحمل لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، ويخرج بها من معرض "دينيس راي للفنون الجميلة" يوم الأحد.

ودخل المشتبه به إلى معرض، وحمل أول قطعة فنية أمامه وهي "الزرافة المحترقة" ومن ثم خرج.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن كل الظروف تجمّعت كي تتم سرقة هذه اللوحة، فقد كانت اللوحة على الحامل القريب من باب المعرض، وتواجه نافذة المحل، فيمكن للعابر من الخارج رؤيتها.

والأغرب هي كاميرات المعرض التي كانت مغلقة لحظة السرقة، ونقلت الصحيفة عن مدير المعرض راسجاد هوبكنز، قوله: "تعمل كاميرات المراقبة بنظام التشغيل والإغلاق العشوائي، بحيث تعمل لفترة وتتوقف لفترة أخرى، وحين حدثت السرقة، اكتشفنا أن الكاميرات كانت متوقفة لمدة 13 دقيقة، تخللتها الدقيقة التي حدثت فيها السرقة، وحتى الحبل الذي تربط به اللوحة؛ لتأمينها لم يكن موجوداً.

وتقول "الديلي ميل" البريطانية: لولا كاميرا المحل المجاور للمعرض التي التقطت الفيديو، لظل السارق مجهولاً تماماً.

وفي الفيديو الذي بثته شبكة "أيه بي سي نيوز"، يظهر رجل وهو يمشي ببساطة داخل المعرض، بينما يظهر وكأن شخصاً آخر ينتظر بالخارج، وبعد أقل من دقيقة، يخرج الرجل من المعرض واللوحة بيده.

وتعتبر اللوحة من أعمال "دالي" بين العامين 1966 و1967، والعمل كان من معروضات تضم لوحات الفنان.

وقال دافيد ستشاش من المعرض لـCNN إن اللوحة التي قدّر ثمنها بـ20 ألف دولار، لم تكن موجودة في مكان مغلق، كما أن الشرطة تعمل على التحقيق في عملية السرقة، وتسأل إن كان أي شخص يملك أي معلومات عن اللوحة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. سرق لوحة عالمية في 32 ثانية.. فلماذا لم تلتقطه كاميرا المعرض؟
سبق

كان شاب وفتاة يسيران في شارع جيري وسط مدينة سان فرانسيسكو، فجأة توقف الشاب ودخل معرضاً للفنون، بينما انتظرته الفتاة، بعد 32 ثانية خرج الشاب وبيده لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، الغريب أن كاميرا معرض الفنون لم تلتقطه، لكن كاميرا أخرى كشفت ما حدث.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، تبحث شرطة سان فرانسيسكو عن رجل التقطته كاميرات المراقبة في الشارع وهو يحمل لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، ويخرج بها من معرض "دينيس راي للفنون الجميلة" يوم الأحد.

ودخل المشتبه به إلى معرض، وحمل أول قطعة فنية أمامه وهي "الزرافة المحترقة" ومن ثم خرج.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن كل الظروف تجمّعت كي تتم سرقة هذه اللوحة، فقد كانت اللوحة على الحامل القريب من باب المعرض، وتواجه نافذة المحل، فيمكن للعابر من الخارج رؤيتها.

والأغرب هي كاميرات المعرض التي كانت مغلقة لحظة السرقة، ونقلت الصحيفة عن مدير المعرض راسجاد هوبكنز، قوله: "تعمل كاميرات المراقبة بنظام التشغيل والإغلاق العشوائي، بحيث تعمل لفترة وتتوقف لفترة أخرى، وحين حدثت السرقة، اكتشفنا أن الكاميرات كانت متوقفة لمدة 13 دقيقة، تخللتها الدقيقة التي حدثت فيها السرقة، وحتى الحبل الذي تربط به اللوحة؛ لتأمينها لم يكن موجوداً.

وتقول "الديلي ميل" البريطانية: لولا كاميرا المحل المجاور للمعرض التي التقطت الفيديو، لظل السارق مجهولاً تماماً.

وفي الفيديو الذي بثته شبكة "أيه بي سي نيوز"، يظهر رجل وهو يمشي ببساطة داخل المعرض، بينما يظهر وكأن شخصاً آخر ينتظر بالخارج، وبعد أقل من دقيقة، يخرج الرجل من المعرض واللوحة بيده.

وتعتبر اللوحة من أعمال "دالي" بين العامين 1966 و1967، والعمل كان من معروضات تضم لوحات الفنان.

وقال دافيد ستشاش من المعرض لـCNN إن اللوحة التي قدّر ثمنها بـ20 ألف دولار، لم تكن موجودة في مكان مغلق، كما أن الشرطة تعمل على التحقيق في عملية السرقة، وتسأل إن كان أي شخص يملك أي معلومات عن اللوحة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:26 AM

بالفيديو.. سرق لوحة عالمية في 32 ثانية.. فلماذا لم تلتقطه كاميرا المعرض؟

حمل "الزرافة المحترقة" وسار بها في الشارع جهاراً نهاراً!

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
4,801

كان شاب وفتاة يسيران في شارع جيري وسط مدينة سان فرانسيسكو، فجأة توقف الشاب ودخل معرضاً للفنون، بينما انتظرته الفتاة، بعد 32 ثانية خرج الشاب وبيده لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، الغريب أن كاميرا معرض الفنون لم تلتقطه، لكن كاميرا أخرى كشفت ما حدث.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، تبحث شرطة سان فرانسيسكو عن رجل التقطته كاميرات المراقبة في الشارع وهو يحمل لوحة "الزرافة المحترقة - Burning Giraffe" للفنان العالمي سلفادور دالي، ويخرج بها من معرض "دينيس راي للفنون الجميلة" يوم الأحد.

ودخل المشتبه به إلى معرض، وحمل أول قطعة فنية أمامه وهي "الزرافة المحترقة" ومن ثم خرج.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن كل الظروف تجمّعت كي تتم سرقة هذه اللوحة، فقد كانت اللوحة على الحامل القريب من باب المعرض، وتواجه نافذة المحل، فيمكن للعابر من الخارج رؤيتها.

والأغرب هي كاميرات المعرض التي كانت مغلقة لحظة السرقة، ونقلت الصحيفة عن مدير المعرض راسجاد هوبكنز، قوله: "تعمل كاميرات المراقبة بنظام التشغيل والإغلاق العشوائي، بحيث تعمل لفترة وتتوقف لفترة أخرى، وحين حدثت السرقة، اكتشفنا أن الكاميرات كانت متوقفة لمدة 13 دقيقة، تخللتها الدقيقة التي حدثت فيها السرقة، وحتى الحبل الذي تربط به اللوحة؛ لتأمينها لم يكن موجوداً.

وتقول "الديلي ميل" البريطانية: لولا كاميرا المحل المجاور للمعرض التي التقطت الفيديو، لظل السارق مجهولاً تماماً.

وفي الفيديو الذي بثته شبكة "أيه بي سي نيوز"، يظهر رجل وهو يمشي ببساطة داخل المعرض، بينما يظهر وكأن شخصاً آخر ينتظر بالخارج، وبعد أقل من دقيقة، يخرج الرجل من المعرض واللوحة بيده.

وتعتبر اللوحة من أعمال "دالي" بين العامين 1966 و1967، والعمل كان من معروضات تضم لوحات الفنان.

وقال دافيد ستشاش من المعرض لـCNN إن اللوحة التي قدّر ثمنها بـ20 ألف دولار، لم تكن موجودة في مكان مغلق، كما أن الشرطة تعمل على التحقيق في عملية السرقة، وتسأل إن كان أي شخص يملك أي معلومات عن اللوحة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,237
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,870
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,972
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,722

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة