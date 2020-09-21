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في جميع مجمعاتها ومدنها الترفيهية.. شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحتفل باليوم الوطني

تستقبل المولات زوارها بالعرضة السعودية التي تستمر لأربعة أيام.. عروض مميزة

تحتفل شركة عبدالله العثيم للاستثمار "باليوم الوطني 90" في جميع مجمعاتها التجارية ومدنها الترفيهية بالسعودية بالفعاليات والعروض المميزة.

وستنطلق الفعاليات يوم الأربعاء؛ حيث تستقبل المولات زوارها بالعرضة السعودية التي تستمر لأربعة أيام في العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والعثيم مول الدمام، ويومين في العثيم مول (بريدة- عنيزة) وجراند مول بحائل، وعرعر مول.

كما يتضمن الاحتفال: تقديم عروض مميزة في المدن الترفيهية التابعة للشركة، التي تشمل مدينة سفوري لاند الترفيهية في كل من العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والعثيم مول (الدمام- الأحساء- بريدة- عنيزة)، جراند مول بحائل، وعرعر مول، إضافة إلى فرعيْ أسواق عبدالله العثيم بالسويدي وطريق الملك عبدالله بالرياض، ومدينة فابي لاند الترفيهية في القصر مول بالرياض، والراشد مول أبها، وتبوك بارك، إضافة إلى العروض المميزة في مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة.

وأكد محمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن تقديم هذه العروض المميزة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني وذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وقال العثيم إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد المحبة الصادقة والوفاء الواجب للوطن العزيز، ويعزز فضيلة الانتماء الصادق لأرض الحرمين الشريفين، وشكرًا وتقديرًا لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة (يرحمهم الله) حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله".

شركة عبدالله العثيم للاستثمار اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في جميع مجمعاتها ومدنها الترفيهية.. شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحتفل باليوم الوطني
سبق

تحتفل شركة عبدالله العثيم للاستثمار "باليوم الوطني 90" في جميع مجمعاتها التجارية ومدنها الترفيهية بالسعودية بالفعاليات والعروض المميزة.

وستنطلق الفعاليات يوم الأربعاء؛ حيث تستقبل المولات زوارها بالعرضة السعودية التي تستمر لأربعة أيام في العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والعثيم مول الدمام، ويومين في العثيم مول (بريدة- عنيزة) وجراند مول بحائل، وعرعر مول.

كما يتضمن الاحتفال: تقديم عروض مميزة في المدن الترفيهية التابعة للشركة، التي تشمل مدينة سفوري لاند الترفيهية في كل من العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والعثيم مول (الدمام- الأحساء- بريدة- عنيزة)، جراند مول بحائل، وعرعر مول، إضافة إلى فرعيْ أسواق عبدالله العثيم بالسويدي وطريق الملك عبدالله بالرياض، ومدينة فابي لاند الترفيهية في القصر مول بالرياض، والراشد مول أبها، وتبوك بارك، إضافة إلى العروض المميزة في مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة.

وأكد محمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن تقديم هذه العروض المميزة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني وذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وقال العثيم إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد المحبة الصادقة والوفاء الواجب للوطن العزيز، ويعزز فضيلة الانتماء الصادق لأرض الحرمين الشريفين، وشكرًا وتقديرًا لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة (يرحمهم الله) حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله".

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
01:41 PM

في جميع مجمعاتها ومدنها الترفيهية.. شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحتفل باليوم الوطني

تستقبل المولات زوارها بالعرضة السعودية التي تستمر لأربعة أيام.. عروض مميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفل شركة عبدالله العثيم للاستثمار "باليوم الوطني 90" في جميع مجمعاتها التجارية ومدنها الترفيهية بالسعودية بالفعاليات والعروض المميزة.

وستنطلق الفعاليات يوم الأربعاء؛ حيث تستقبل المولات زوارها بالعرضة السعودية التي تستمر لأربعة أيام في العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والعثيم مول الدمام، ويومين في العثيم مول (بريدة- عنيزة) وجراند مول بحائل، وعرعر مول.

كما يتضمن الاحتفال: تقديم عروض مميزة في المدن الترفيهية التابعة للشركة، التي تشمل مدينة سفوري لاند الترفيهية في كل من العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والعثيم مول (الدمام- الأحساء- بريدة- عنيزة)، جراند مول بحائل، وعرعر مول، إضافة إلى فرعيْ أسواق عبدالله العثيم بالسويدي وطريق الملك عبدالله بالرياض، ومدينة فابي لاند الترفيهية في القصر مول بالرياض، والراشد مول أبها، وتبوك بارك، إضافة إلى العروض المميزة في مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة.

وأكد محمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن تقديم هذه العروض المميزة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني وذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وقال العثيم إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد المحبة الصادقة والوفاء الواجب للوطن العزيز، ويعزز فضيلة الانتماء الصادق لأرض الحرمين الشريفين، وشكرًا وتقديرًا لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة (يرحمهم الله) حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله".

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