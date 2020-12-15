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"القحطاني" يقف على بعض المشاريع التطويرية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف

دشن الجناح السادس بالمبنى وباشر عمليات التجديد وتحسين بيئة العمل

دشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني يوم أمس، الجناح السادس رجال بمستشفى الصحة النفسية، بعد الانتهاء من عملية التجديد وتحسين بيئة العمل، التي سوف تساهم في تقديم الخدمة العلاجية بشكل مميز وكذلك المبنى الإداري والذي تم الانتقال إليه حديثًا.

واستمع القحطاني لشرح مفصل من مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي عن الجناح الذي تم تجديده والذي يحتوي على ٣٦ سريرًا ويقع في مبنى التأهيل.

وأضاف المالكي أن المبنى الإداري يتكون من ٣ أدوار تحتوي على ٣٢ غرفة يشمل جميع الأقسام الإدارية والمالية للمستشفى، يعمل به ١٠٤ موظفين وموظفات.

واطلع القحطاني على سير العمل في مشروع عنابر النساء، الذي يتم حاليًا ترميمه وتجديده بشكل كامل، وكذلك مشروع الأمن والسلامة لجميع مباني المستشفى؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروعين إلى ٧٠٪.

وتفقّد القحطاني كذلك مشروع المستودعات الخاصة بإدارة الإمداد.

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"القحطاني" يقف على بعض المشاريع التطويرية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف
سبق

دشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني يوم أمس، الجناح السادس رجال بمستشفى الصحة النفسية، بعد الانتهاء من عملية التجديد وتحسين بيئة العمل، التي سوف تساهم في تقديم الخدمة العلاجية بشكل مميز وكذلك المبنى الإداري والذي تم الانتقال إليه حديثًا.

واستمع القحطاني لشرح مفصل من مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي عن الجناح الذي تم تجديده والذي يحتوي على ٣٦ سريرًا ويقع في مبنى التأهيل.

وأضاف المالكي أن المبنى الإداري يتكون من ٣ أدوار تحتوي على ٣٢ غرفة يشمل جميع الأقسام الإدارية والمالية للمستشفى، يعمل به ١٠٤ موظفين وموظفات.

واطلع القحطاني على سير العمل في مشروع عنابر النساء، الذي يتم حاليًا ترميمه وتجديده بشكل كامل، وكذلك مشروع الأمن والسلامة لجميع مباني المستشفى؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروعين إلى ٧٠٪.

وتفقّد القحطاني كذلك مشروع المستودعات الخاصة بإدارة الإمداد.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:59 AM

"القحطاني" يقف على بعض المشاريع التطويرية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف

دشن الجناح السادس بالمبنى وباشر عمليات التجديد وتحسين بيئة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني يوم أمس، الجناح السادس رجال بمستشفى الصحة النفسية، بعد الانتهاء من عملية التجديد وتحسين بيئة العمل، التي سوف تساهم في تقديم الخدمة العلاجية بشكل مميز وكذلك المبنى الإداري والذي تم الانتقال إليه حديثًا.

واستمع القحطاني لشرح مفصل من مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي عن الجناح الذي تم تجديده والذي يحتوي على ٣٦ سريرًا ويقع في مبنى التأهيل.

وأضاف المالكي أن المبنى الإداري يتكون من ٣ أدوار تحتوي على ٣٢ غرفة يشمل جميع الأقسام الإدارية والمالية للمستشفى، يعمل به ١٠٤ موظفين وموظفات.

واطلع القحطاني على سير العمل في مشروع عنابر النساء، الذي يتم حاليًا ترميمه وتجديده بشكل كامل، وكذلك مشروع الأمن والسلامة لجميع مباني المستشفى؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروعين إلى ٧٠٪.

وتفقّد القحطاني كذلك مشروع المستودعات الخاصة بإدارة الإمداد.

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