الرياض غداً .."FunXtreme" تواعد ختام "الكارتينج السعودي19" وعشاقه

بحضور"خالد بن سلطان"وبدعم"هيئة الرياضة".. والخلفية مليئة بالمنافسات المثيرة

بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، تختتم،غدًا السبت، فعاليات بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019 والتي تقام بدعم من الهيئةالعامة للرياضة ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمها حلبة "FunXtreme" بميدان ديراب في مدينة الرياض.

ويتنافس في الفعاليات أكثر من 50 متسابقًا على لقب أربع فئات: الفئة العامة، فئة السيدات، فئة ذوي الهمم، فئة الناشئين، ضمن حفل كرنفالي يتوقع أن يجذب الكثير من محبي وعشاق هذه الرياضة؛ حيث شهدت حلبة"FunXtreme" على مدار أكثر من شهر منافسات مثيرة وأبرزت الحلبة مواهب جديدة في رياضة الكارتينج.

يُذكر أن حلبة "FunXtreme" باتت واحدة من أميز حلبات الكارتينج على مستوى المملكة والمنطقة واستضافت العديد من البطولات المحلية والعالمية في هذه الرياضة؛ أبرزها بطولتي SWS وROTAX العالميتين،بالإضافة إلى بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019.