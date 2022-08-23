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لوحة إبداعية لصورة ولي العهد ضمن فعاليات قرية ورد

رُسمت من خلال ما يزيد على 9 آلاف بصمة في شارع الفن

نالت لوحة فنية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إعجاب آلاف الزوار في فعالية قرية ورد، التي شارك في إعدادها وإخراجها أكثر من تسعة آلاف بصمة من مختلف الفئات العمرية من زوار "موسم الطائف".
وأبدى الفنان السعودي طلال العباسي، فرحته بهذه اللوحة الفنية التي اعتبرها أهم أعماله الفنية وأقربها إلى قلبه؛ مستخدمًا فن البوب آرت.
وأعرب عن اعتزازه بمشاركة آلاف الزوار الذين شاركوا بوضع بصماتهم على هذه اللوحة.
وقال "العباسي" إن فكرة اللوحة جاءت أثناء إعداده للمشاركة في فعاليات موسم الطائف؛ حيث أحب العباسي أن يظهر بفكرة جديدة يشاركه فيها أعداد كبيرة من محبي الفن وزوار فعاليات شارع الفن في قرية ورد.
وشهد الفعالية مشاركة طفل لم يتجاوز خمسة أشهر ببصمته في هذه اللوحة الفنية.
وقد استغرقت هذه اللوحة ما يقارب 20 ساعة لمدة خمسة أيام بمعدل أربع ساعات يومياً، حتى ظهرت بشكلها النهائي الذي لفت انتباه زوار شارع الفن الذي شكّل متعة بصرية لا تنتهي في قرية ورد، مع شارع ممتد وممتلئ بالفنانين الموهوبين، يضم عدداً من الفنون التشكيلية والفوتوغرافية والرقمية والفنون التفاعلية المختلفة، التي يشارك فيها أكثر من ٢٠٠ فنان سعودي.

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لوحة إبداعية لصورة ولي العهد ضمن فعاليات قرية ورد
سبق

نالت لوحة فنية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إعجاب آلاف الزوار في فعالية قرية ورد، التي شارك في إعدادها وإخراجها أكثر من تسعة آلاف بصمة من مختلف الفئات العمرية من زوار "موسم الطائف".
وأبدى الفنان السعودي طلال العباسي، فرحته بهذه اللوحة الفنية التي اعتبرها أهم أعماله الفنية وأقربها إلى قلبه؛ مستخدمًا فن البوب آرت.
وأعرب عن اعتزازه بمشاركة آلاف الزوار الذين شاركوا بوضع بصماتهم على هذه اللوحة.
وقال "العباسي" إن فكرة اللوحة جاءت أثناء إعداده للمشاركة في فعاليات موسم الطائف؛ حيث أحب العباسي أن يظهر بفكرة جديدة يشاركه فيها أعداد كبيرة من محبي الفن وزوار فعاليات شارع الفن في قرية ورد.
وشهد الفعالية مشاركة طفل لم يتجاوز خمسة أشهر ببصمته في هذه اللوحة الفنية.
وقد استغرقت هذه اللوحة ما يقارب 20 ساعة لمدة خمسة أيام بمعدل أربع ساعات يومياً، حتى ظهرت بشكلها النهائي الذي لفت انتباه زوار شارع الفن الذي شكّل متعة بصرية لا تنتهي في قرية ورد، مع شارع ممتد وممتلئ بالفنانين الموهوبين، يضم عدداً من الفنون التشكيلية والفوتوغرافية والرقمية والفنون التفاعلية المختلفة، التي يشارك فيها أكثر من ٢٠٠ فنان سعودي.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
06:34 PM

لوحة إبداعية لصورة ولي العهد ضمن فعاليات قرية ورد

رُسمت من خلال ما يزيد على 9 آلاف بصمة في شارع الفن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نالت لوحة فنية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إعجاب آلاف الزوار في فعالية قرية ورد، التي شارك في إعدادها وإخراجها أكثر من تسعة آلاف بصمة من مختلف الفئات العمرية من زوار "موسم الطائف".
وأبدى الفنان السعودي طلال العباسي، فرحته بهذه اللوحة الفنية التي اعتبرها أهم أعماله الفنية وأقربها إلى قلبه؛ مستخدمًا فن البوب آرت.
وأعرب عن اعتزازه بمشاركة آلاف الزوار الذين شاركوا بوضع بصماتهم على هذه اللوحة.
وقال "العباسي" إن فكرة اللوحة جاءت أثناء إعداده للمشاركة في فعاليات موسم الطائف؛ حيث أحب العباسي أن يظهر بفكرة جديدة يشاركه فيها أعداد كبيرة من محبي الفن وزوار فعاليات شارع الفن في قرية ورد.
وشهد الفعالية مشاركة طفل لم يتجاوز خمسة أشهر ببصمته في هذه اللوحة الفنية.
وقد استغرقت هذه اللوحة ما يقارب 20 ساعة لمدة خمسة أيام بمعدل أربع ساعات يومياً، حتى ظهرت بشكلها النهائي الذي لفت انتباه زوار شارع الفن الذي شكّل متعة بصرية لا تنتهي في قرية ورد، مع شارع ممتد وممتلئ بالفنانين الموهوبين، يضم عدداً من الفنون التشكيلية والفوتوغرافية والرقمية والفنون التفاعلية المختلفة، التي يشارك فيها أكثر من ٢٠٠ فنان سعودي.

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