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"التعليم" تطلق "تطبيق مدرستي" للهواتف الذكية والآيباد

يوفر للطلبة وأولياء أمورهم خيارات جديدة للتعليم عن بُعد

أطلقت وزارة التعليم "تطبيق مدرستي" للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وأتاحته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة، حيث يمكن الحصول عليه عن طريق متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد، ومتجر "أبل ستور" لأجهزة الآيفون والآيباد، ومتجر "هواوي".

وأوضحت "التعليم" أن تطبيق مدرستي؛ يحاكي البيئة التعليمية الواقعية إلى حد كبير، بما يتضمنه من خدمات تعليمية متكاملة، تمكّن المستفيدين من استخدام منصة مدرستي، حيث يتيح التطبيق للطالب التفاعل مع الدروس والأنشطة التعليمية (الواجبات، الاختبارات، الأنشطة الإثرائية، المسارات التعليمية) للمقررات الدراسية، إلى جانب التفاعل مع الحصص المتزامنة وحضورها وتقديم الأنشطة التعليمية المعدة بها، كذلك التفاعل مع الدروس المعدة خارج توقيت الجدول المدرسي وتقديم الأنشطة التعليمية بها.

وأضافت أن التطبيق يُمكّن الطالب من استعراض قائمة الواجبات المدرسية وتقديم الحل للمعلّم بسهولة ويسر، واستعراض قائمة الاختبارات المدرسية، وقائمة الأنشطة المدرسية، كما تمكّن خدمة المسارات التعليمية الطالب من استعراض المحتويات التعليمية المستهدف بها للتحصيل العلمي، والتقدم في الأهداف التعليمية.

وأشارت بأن الطالب يتفاعل من خلال التطبيق مع منسوبي المدرسة، حيث تتيح خدمة "المجتمع المدرسي" نشر المواد التثقيفية، والتعليمية، وخدمة "اللقاءات التفاعلية" التي يستطيع من خلالها الطالب حضور اللقاءات التفاعلية عبر مايكروسوفت تيمز.

وذكرت أن تطبيق مدرستي يوفر مجموعة من الخدمات الأخرى للبقاء على التواصل والاطلاع، والتحديث المستمر بواسطة التنبيهات، والتحديثات المتاحة، وإمكانية طرح الأسئلة على معلمي المقررات الدراسية، والوصول السريع إلى جميع الأنشطة التعليمية والمدرسية المجدولة، حيث يوفر
#تطبيق_مدرستي 16 خدمة تعليمية سيتم برمجتها على مراحل.

لتنزيل التطبيق:
متجر أبل:
https://apps.apple.com/sa/app/madrasati/id1528970623

متجر جوجل:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t4edu.madrasatiApp

متجر هواوي:

https://appgallery.huawei.com/#/app/C102860359 https://twitter.com/moe_gov_sa/status/1311360957524971522/video/1

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تطلق "تطبيق مدرستي" للهواتف الذكية والآيباد
سبق

أطلقت وزارة التعليم "تطبيق مدرستي" للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وأتاحته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة، حيث يمكن الحصول عليه عن طريق متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد، ومتجر "أبل ستور" لأجهزة الآيفون والآيباد، ومتجر "هواوي".

وأوضحت "التعليم" أن تطبيق مدرستي؛ يحاكي البيئة التعليمية الواقعية إلى حد كبير، بما يتضمنه من خدمات تعليمية متكاملة، تمكّن المستفيدين من استخدام منصة مدرستي، حيث يتيح التطبيق للطالب التفاعل مع الدروس والأنشطة التعليمية (الواجبات، الاختبارات، الأنشطة الإثرائية، المسارات التعليمية) للمقررات الدراسية، إلى جانب التفاعل مع الحصص المتزامنة وحضورها وتقديم الأنشطة التعليمية المعدة بها، كذلك التفاعل مع الدروس المعدة خارج توقيت الجدول المدرسي وتقديم الأنشطة التعليمية بها.

وأضافت أن التطبيق يُمكّن الطالب من استعراض قائمة الواجبات المدرسية وتقديم الحل للمعلّم بسهولة ويسر، واستعراض قائمة الاختبارات المدرسية، وقائمة الأنشطة المدرسية، كما تمكّن خدمة المسارات التعليمية الطالب من استعراض المحتويات التعليمية المستهدف بها للتحصيل العلمي، والتقدم في الأهداف التعليمية.

وأشارت بأن الطالب يتفاعل من خلال التطبيق مع منسوبي المدرسة، حيث تتيح خدمة "المجتمع المدرسي" نشر المواد التثقيفية، والتعليمية، وخدمة "اللقاءات التفاعلية" التي يستطيع من خلالها الطالب حضور اللقاءات التفاعلية عبر مايكروسوفت تيمز.

وذكرت أن تطبيق مدرستي يوفر مجموعة من الخدمات الأخرى للبقاء على التواصل والاطلاع، والتحديث المستمر بواسطة التنبيهات، والتحديثات المتاحة، وإمكانية طرح الأسئلة على معلمي المقررات الدراسية، والوصول السريع إلى جميع الأنشطة التعليمية والمدرسية المجدولة، حيث يوفر
#تطبيق_مدرستي 16 خدمة تعليمية سيتم برمجتها على مراحل.

لتنزيل التطبيق:
متجر أبل:
https://apps.apple.com/sa/app/madrasati/id1528970623

متجر جوجل:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t4edu.madrasatiApp

متجر هواوي:

https://appgallery.huawei.com/#/app/C102860359 https://twitter.com/moe_gov_sa/status/1311360957524971522/video/1

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
10:41 PM

"التعليم" تطلق "تطبيق مدرستي" للهواتف الذكية والآيباد

يوفر للطلبة وأولياء أمورهم خيارات جديدة للتعليم عن بُعد

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
5,438

أطلقت وزارة التعليم "تطبيق مدرستي" للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وأتاحته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة، حيث يمكن الحصول عليه عن طريق متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد، ومتجر "أبل ستور" لأجهزة الآيفون والآيباد، ومتجر "هواوي".

وأوضحت "التعليم" أن تطبيق مدرستي؛ يحاكي البيئة التعليمية الواقعية إلى حد كبير، بما يتضمنه من خدمات تعليمية متكاملة، تمكّن المستفيدين من استخدام منصة مدرستي، حيث يتيح التطبيق للطالب التفاعل مع الدروس والأنشطة التعليمية (الواجبات، الاختبارات، الأنشطة الإثرائية، المسارات التعليمية) للمقررات الدراسية، إلى جانب التفاعل مع الحصص المتزامنة وحضورها وتقديم الأنشطة التعليمية المعدة بها، كذلك التفاعل مع الدروس المعدة خارج توقيت الجدول المدرسي وتقديم الأنشطة التعليمية بها.

وأضافت أن التطبيق يُمكّن الطالب من استعراض قائمة الواجبات المدرسية وتقديم الحل للمعلّم بسهولة ويسر، واستعراض قائمة الاختبارات المدرسية، وقائمة الأنشطة المدرسية، كما تمكّن خدمة المسارات التعليمية الطالب من استعراض المحتويات التعليمية المستهدف بها للتحصيل العلمي، والتقدم في الأهداف التعليمية.

وأشارت بأن الطالب يتفاعل من خلال التطبيق مع منسوبي المدرسة، حيث تتيح خدمة "المجتمع المدرسي" نشر المواد التثقيفية، والتعليمية، وخدمة "اللقاءات التفاعلية" التي يستطيع من خلالها الطالب حضور اللقاءات التفاعلية عبر مايكروسوفت تيمز.

وذكرت أن تطبيق مدرستي يوفر مجموعة من الخدمات الأخرى للبقاء على التواصل والاطلاع، والتحديث المستمر بواسطة التنبيهات، والتحديثات المتاحة، وإمكانية طرح الأسئلة على معلمي المقررات الدراسية، والوصول السريع إلى جميع الأنشطة التعليمية والمدرسية المجدولة، حيث يوفر
#تطبيق_مدرستي 16 خدمة تعليمية سيتم برمجتها على مراحل.

لتنزيل التطبيق:
متجر أبل:
https://apps.apple.com/sa/app/madrasati/id1528970623

متجر جوجل:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t4edu.madrasatiApp

متجر هواوي:

https://appgallery.huawei.com/#/app/C102860359 https://twitter.com/moe_gov_sa/status/1311360957524971522/video/1

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