النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

آباء يناشدون تأخير موعد الدوام الشتوي بمدارس مكة: الشروق بعد الطابور!

قالوا: نخرج من صلاة الفجر ونصطحب أطفالنا ولا تزال أنوار الطرقات مُضاءة

ناشد عددٌ من أولياء الأمور، إدارة تعليم مكة المكرّمة، ضرورة النظر في موعد الدوام الشتوي الحالي، مؤكدين أنهم يتوجّهون إلى المدارس بأبنائهم ولا يزال الظلام يلف أحياء مكة المكرّمة.

وقال كلٌّ من محمد مزيد؛ وعبدالله معوض: "لا نكاد نخرج من صلاة الفجر ونتوجّه إلى منازلنا ونصطحب أطفالنا إلى مدارسهم ولا تزال أنوار الطرقات والشوارع مضاءة".

وأضافوا: "الشروق لا يبدأ إلا بعد أن يكون الطابور المدرسي قد بدأ في مدارس مكة المكرّمة في الساعة 7 صباحاً، أو يبدأ الشروق بعد بداية الطابور؛ ما يشكّل صعوبة في الوصول إلى المدارس، فطابور الصباح خير شاهد في وجود الطلاب".

واختتموا مناشدتهم بأن تبادر إدارة التعليم بمكة المكرّمة بتأخير انطلاق اليوم الدراسي، إلى السابعة والربع جرياً على العادة في مثل هذه الظروف.

إدارة تعليم مكة المكرّمة موعد الدوام الشتوي مناشدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
آباء يناشدون تأخير موعد الدوام الشتوي بمدارس مكة: الشروق بعد الطابور!
سبق

ناشد عددٌ من أولياء الأمور، إدارة تعليم مكة المكرّمة، ضرورة النظر في موعد الدوام الشتوي الحالي، مؤكدين أنهم يتوجّهون إلى المدارس بأبنائهم ولا يزال الظلام يلف أحياء مكة المكرّمة.

وقال كلٌّ من محمد مزيد؛ وعبدالله معوض: "لا نكاد نخرج من صلاة الفجر ونتوجّه إلى منازلنا ونصطحب أطفالنا إلى مدارسهم ولا تزال أنوار الطرقات والشوارع مضاءة".

وأضافوا: "الشروق لا يبدأ إلا بعد أن يكون الطابور المدرسي قد بدأ في مدارس مكة المكرّمة في الساعة 7 صباحاً، أو يبدأ الشروق بعد بداية الطابور؛ ما يشكّل صعوبة في الوصول إلى المدارس، فطابور الصباح خير شاهد في وجود الطلاب".

واختتموا مناشدتهم بأن تبادر إدارة التعليم بمكة المكرّمة بتأخير انطلاق اليوم الدراسي، إلى السابعة والربع جرياً على العادة في مثل هذه الظروف.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:21 AM

آباء يناشدون تأخير موعد الدوام الشتوي بمدارس مكة: الشروق بعد الطابور!

قالوا: نخرج من صلاة الفجر ونصطحب أطفالنا ولا تزال أنوار الطرقات مُضاءة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
2,256

ناشد عددٌ من أولياء الأمور، إدارة تعليم مكة المكرّمة، ضرورة النظر في موعد الدوام الشتوي الحالي، مؤكدين أنهم يتوجّهون إلى المدارس بأبنائهم ولا يزال الظلام يلف أحياء مكة المكرّمة.

وقال كلٌّ من محمد مزيد؛ وعبدالله معوض: "لا نكاد نخرج من صلاة الفجر ونتوجّه إلى منازلنا ونصطحب أطفالنا إلى مدارسهم ولا تزال أنوار الطرقات والشوارع مضاءة".

وأضافوا: "الشروق لا يبدأ إلا بعد أن يكون الطابور المدرسي قد بدأ في مدارس مكة المكرّمة في الساعة 7 صباحاً، أو يبدأ الشروق بعد بداية الطابور؛ ما يشكّل صعوبة في الوصول إلى المدارس، فطابور الصباح خير شاهد في وجود الطلاب".

واختتموا مناشدتهم بأن تبادر إدارة التعليم بمكة المكرّمة بتأخير انطلاق اليوم الدراسي، إلى السابعة والربع جرياً على العادة في مثل هذه الظروف.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,986
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,048
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,470
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,101

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة