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الاتفاق يواصل التحضير تأهبًا لملاقاة الباطن .. و"أزارو" يعود

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ومنها السرعات مع المعد البدني، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية، ومنها تدريب الاستحواذ والتحرك من دون كرة، ثم خاض اللاعبون مناورة جادة على منتصف الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

يُذكر أن الفريق الاتفاقي سيستضيف الباطن يوم الجمعة على ملعب عبد الله الدبل بالنادي في مباراته الودية الأخيرة قبل الدخول في معترك منافسات الموسم الجديد.

وكشفت مصادر إعلامية من اقتراب الاتفاق، من حسم صفقة المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت المصادر أن الاتفاق توصل لصيغة اتفاق مع الأهلي، لشراء بطاقة اللاعب مقابل 800 ألف دولار، تشمل 100 ألف دولار متبقية من قيمة إعارة اللاعب.

وقد قدمت إدارة الاتفاق التماسًا للاتحاد السعودي، لرفع اسم اللاعب من قائمة اللاعبين الذي يحظر عودتهم مرة ثانية، بعد الخلاف الذي نشب في وقت سابق بسبب استكمال الإعارة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يواصل التحضير تأهبًا لملاقاة الباطن .. و"أزارو" يعود
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ومنها السرعات مع المعد البدني، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية، ومنها تدريب الاستحواذ والتحرك من دون كرة، ثم خاض اللاعبون مناورة جادة على منتصف الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

يُذكر أن الفريق الاتفاقي سيستضيف الباطن يوم الجمعة على ملعب عبد الله الدبل بالنادي في مباراته الودية الأخيرة قبل الدخول في معترك منافسات الموسم الجديد.

وكشفت مصادر إعلامية من اقتراب الاتفاق، من حسم صفقة المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت المصادر أن الاتفاق توصل لصيغة اتفاق مع الأهلي، لشراء بطاقة اللاعب مقابل 800 ألف دولار، تشمل 100 ألف دولار متبقية من قيمة إعارة اللاعب.

وقد قدمت إدارة الاتفاق التماسًا للاتحاد السعودي، لرفع اسم اللاعب من قائمة اللاعبين الذي يحظر عودتهم مرة ثانية، بعد الخلاف الذي نشب في وقت سابق بسبب استكمال الإعارة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:09 PM

الاتفاق يواصل التحضير تأهبًا لملاقاة الباطن .. و"أزارو" يعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ومنها السرعات مع المعد البدني، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية، ومنها تدريب الاستحواذ والتحرك من دون كرة، ثم خاض اللاعبون مناورة جادة على منتصف الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

يُذكر أن الفريق الاتفاقي سيستضيف الباطن يوم الجمعة على ملعب عبد الله الدبل بالنادي في مباراته الودية الأخيرة قبل الدخول في معترك منافسات الموسم الجديد.

وكشفت مصادر إعلامية من اقتراب الاتفاق، من حسم صفقة المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت المصادر أن الاتفاق توصل لصيغة اتفاق مع الأهلي، لشراء بطاقة اللاعب مقابل 800 ألف دولار، تشمل 100 ألف دولار متبقية من قيمة إعارة اللاعب.

وقد قدمت إدارة الاتفاق التماسًا للاتحاد السعودي، لرفع اسم اللاعب من قائمة اللاعبين الذي يحظر عودتهم مرة ثانية، بعد الخلاف الذي نشب في وقت سابق بسبب استكمال الإعارة.

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