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الصين تسجل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إن البر الرئيسي سجل ستّ إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبيّنة أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولًا من ثماني حالات في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86501 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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الصين تسجل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إن البر الرئيسي سجل ستّ إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبيّنة أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولًا من ثماني حالات في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86501 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:38 AM

الصين تسجل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إن البر الرئيسي سجل ستّ إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبيّنة أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولًا من ثماني حالات في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86501 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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