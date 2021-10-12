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"الفيصل" يهنئ لاعبي الأخضر : صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تصدرهم للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.


وقال وزير الرياضة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف مبروك لصقورنا الخضر هذا الانتصار .. صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال بإذن الله ..ما قصرتوا يا أبطال".

ونجح الأخضر السعودي في الانفراد بصدارة المجموعة الثانية (12نقطة) من التصفيات الختامية بعدما تغلب على نظيره الصيني (3-2).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يهنئ لاعبي الأخضر : صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال
سبق

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تصدرهم للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.


وقال وزير الرياضة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف مبروك لصقورنا الخضر هذا الانتصار .. صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال بإذن الله ..ما قصرتوا يا أبطال".

ونجح الأخضر السعودي في الانفراد بصدارة المجموعة الثانية (12نقطة) من التصفيات الختامية بعدما تغلب على نظيره الصيني (3-2).

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:15 PM

"الفيصل" يهنئ لاعبي الأخضر : صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تصدرهم للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.


وقال وزير الرياضة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف مبروك لصقورنا الخضر هذا الانتصار .. صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال بإذن الله ..ما قصرتوا يا أبطال".

ونجح الأخضر السعودي في الانفراد بصدارة المجموعة الثانية (12نقطة) من التصفيات الختامية بعدما تغلب على نظيره الصيني (3-2).

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