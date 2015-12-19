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وكيل حائل يشارك عددًا من المتطوعين فعالية هايكنج حائل

تحت شعار "جرِّب المشي بين الجبال"

شارك وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح المطيري، ونيابة عن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، عدداً من المتطوعين فعالية هايكنج حائل.

وينظم الفعالية، تحت شعار "جرِّب المشي بين الجبال" في واجهة حائل الترفيهية، نادي هايكنج حائل بالشراكة مع مجلس شباب حائل.

وأكد عدد من المتطوعين أن المشي بين الجبال وفي الهواء الطلق له متعة خاصة.

وأشاروا إلى توفر مسار مرسوم يسهّل الوصول لنقطة النهاية، مما يحدد بُعداً معيناً لطول الهايك.

وأضافوا: تنوع تضاريس رحلتهم القصيرة ومرورهم بمرتفعات مختلفة جعل لدبهم تحدياً لتجاوز تلك المرتفعات.

وقالوا إن تلقيهم دعم مجلس شباب منطقة حائل بتوضيح أنواع الأحذية المناسبة للمشي جعل التجربة جميلة.

وثمّن المتطوعون، لمجلس شباب المنطقة هذه الفعالية التي رتب لها المجلس ونظمها باحترافية، واختيارهم لموقع الفعالية، الذي يُعد أحد أميز المواقع لممارسة تلك الرياضة، والتي تزخر بها منطقة حائل، بما تحويه من تكوينات بيئية مختلفة، وتضاريس متنوعة.

يُذكر أن مدير عام صحة حائل، الدكتور فرحان الشمري، شارك في الفعالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل حائل يشارك عددًا من المتطوعين فعالية هايكنج حائل
سبق

شارك وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح المطيري، ونيابة عن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، عدداً من المتطوعين فعالية هايكنج حائل.

وينظم الفعالية، تحت شعار "جرِّب المشي بين الجبال" في واجهة حائل الترفيهية، نادي هايكنج حائل بالشراكة مع مجلس شباب حائل.

وأكد عدد من المتطوعين أن المشي بين الجبال وفي الهواء الطلق له متعة خاصة.

وأشاروا إلى توفر مسار مرسوم يسهّل الوصول لنقطة النهاية، مما يحدد بُعداً معيناً لطول الهايك.

وأضافوا: تنوع تضاريس رحلتهم القصيرة ومرورهم بمرتفعات مختلفة جعل لدبهم تحدياً لتجاوز تلك المرتفعات.

وقالوا إن تلقيهم دعم مجلس شباب منطقة حائل بتوضيح أنواع الأحذية المناسبة للمشي جعل التجربة جميلة.

وثمّن المتطوعون، لمجلس شباب المنطقة هذه الفعالية التي رتب لها المجلس ونظمها باحترافية، واختيارهم لموقع الفعالية، الذي يُعد أحد أميز المواقع لممارسة تلك الرياضة، والتي تزخر بها منطقة حائل، بما تحويه من تكوينات بيئية مختلفة، وتضاريس متنوعة.

يُذكر أن مدير عام صحة حائل، الدكتور فرحان الشمري، شارك في الفعالية.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
07:41 PM

وكيل حائل يشارك عددًا من المتطوعين فعالية هايكنج حائل

تحت شعار "جرِّب المشي بين الجبال"

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خالد السليمي - حائل
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شارك وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح المطيري، ونيابة عن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، عدداً من المتطوعين فعالية هايكنج حائل.

وينظم الفعالية، تحت شعار "جرِّب المشي بين الجبال" في واجهة حائل الترفيهية، نادي هايكنج حائل بالشراكة مع مجلس شباب حائل.

وأكد عدد من المتطوعين أن المشي بين الجبال وفي الهواء الطلق له متعة خاصة.

وأشاروا إلى توفر مسار مرسوم يسهّل الوصول لنقطة النهاية، مما يحدد بُعداً معيناً لطول الهايك.

وأضافوا: تنوع تضاريس رحلتهم القصيرة ومرورهم بمرتفعات مختلفة جعل لدبهم تحدياً لتجاوز تلك المرتفعات.

وقالوا إن تلقيهم دعم مجلس شباب منطقة حائل بتوضيح أنواع الأحذية المناسبة للمشي جعل التجربة جميلة.

وثمّن المتطوعون، لمجلس شباب المنطقة هذه الفعالية التي رتب لها المجلس ونظمها باحترافية، واختيارهم لموقع الفعالية، الذي يُعد أحد أميز المواقع لممارسة تلك الرياضة، والتي تزخر بها منطقة حائل، بما تحويه من تكوينات بيئية مختلفة، وتضاريس متنوعة.

يُذكر أن مدير عام صحة حائل، الدكتور فرحان الشمري، شارك في الفعالية.

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