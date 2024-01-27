النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4738 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4973 خلال الـ24 ساعة الماضية

دراسة: هكذا يساعد الصوم في علاج سرطان الكبد

أظهَرَ تأثير الاستغناء عن الطعام، نتائج طيبة لصحة الجسم؛ وفقًا لعدة دراسات طبية متخصصة؛ فهذه دراسة حديثة تُشير إلى أن الصوم يمكن أن يساعد في معالجة سرطان الكبد.. كيف ذلك؟

وحسب موقع "دويتشه فيله " الألماني، بحث العلماء في هذه الدراسة فعالية أحد الأدوية متزامنًا مع الصوم، وتأثير ذلك على خلايا سرطان الكبد المعزولة.

وقد أدى استخدام العقار سوناريب مترافقًا مع الصوم، إلى إبداء نمو الورم بشكل واضح؛ وفقًا لموقع "كرونة".

وقد يصبح استخدام هذه الطريقة جزءًا هامًّا من العلاج في المستقبل؛ خصوصًا وأن دراسات عديدة قبلها أظهرت أن الصوم عند مرضى السرطان الذين يتمتعون باستقلاب ثابت؛ أمر يستطيعون تحمله ولا يتسبب في أعراض جانبية سلبية.

والآن يتجه العمل إلى اختبار هذه الطريقة على نطاق أوسع، قبل اعتمادها كجزء من علاج سرطان الكبد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة: هكذا يساعد الصوم في علاج سرطان الكبد
سبق

أظهَرَ تأثير الاستغناء عن الطعام، نتائج طيبة لصحة الجسم؛ وفقًا لعدة دراسات طبية متخصصة؛ فهذه دراسة حديثة تُشير إلى أن الصوم يمكن أن يساعد في معالجة سرطان الكبد.. كيف ذلك؟

وحسب موقع "دويتشه فيله " الألماني، بحث العلماء في هذه الدراسة فعالية أحد الأدوية متزامنًا مع الصوم، وتأثير ذلك على خلايا سرطان الكبد المعزولة.

وقد أدى استخدام العقار سوناريب مترافقًا مع الصوم، إلى إبداء نمو الورم بشكل واضح؛ وفقًا لموقع "كرونة".

وقد يصبح استخدام هذه الطريقة جزءًا هامًّا من العلاج في المستقبل؛ خصوصًا وأن دراسات عديدة قبلها أظهرت أن الصوم عند مرضى السرطان الذين يتمتعون باستقلاب ثابت؛ أمر يستطيعون تحمله ولا يتسبب في أعراض جانبية سلبية.

والآن يتجه العمل إلى اختبار هذه الطريقة على نطاق أوسع، قبل اعتمادها كجزء من علاج سرطان الكبد.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
12:56 PM

دراسة: هكذا يساعد الصوم في علاج سرطان الكبد

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
990

أظهَرَ تأثير الاستغناء عن الطعام، نتائج طيبة لصحة الجسم؛ وفقًا لعدة دراسات طبية متخصصة؛ فهذه دراسة حديثة تُشير إلى أن الصوم يمكن أن يساعد في معالجة سرطان الكبد.. كيف ذلك؟

وحسب موقع "دويتشه فيله " الألماني، بحث العلماء في هذه الدراسة فعالية أحد الأدوية متزامنًا مع الصوم، وتأثير ذلك على خلايا سرطان الكبد المعزولة.

وقد أدى استخدام العقار سوناريب مترافقًا مع الصوم، إلى إبداء نمو الورم بشكل واضح؛ وفقًا لموقع "كرونة".

وقد يصبح استخدام هذه الطريقة جزءًا هامًّا من العلاج في المستقبل؛ خصوصًا وأن دراسات عديدة قبلها أظهرت أن الصوم عند مرضى السرطان الذين يتمتعون باستقلاب ثابت؛ أمر يستطيعون تحمله ولا يتسبب في أعراض جانبية سلبية.

والآن يتجه العمل إلى اختبار هذه الطريقة على نطاق أوسع، قبل اعتمادها كجزء من علاج سرطان الكبد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,972
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,745
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,922
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة