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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على جازان تتواصل حتى 9 مساءً

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات بالمنطقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على جازان تتواصل حتى 9 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
11:18 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على جازان تتواصل حتى 9 مساءً

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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