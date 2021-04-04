"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على جازان تتواصل حتى 9 مساءً
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات بالمنطقة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على جازان تتواصل حتى 9 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-04
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
11:18 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على جازان تتواصل حتى 9 مساءً
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات بالمنطقة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.