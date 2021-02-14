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لقاح "سانوفي" لن يتاح هذا العام

رغم تحديد الشركة لسعره

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية بول هدسون، أن لقاح "سانوفي" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لن يكون جاهزاً هذا العام، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية.

وبين "هدسون في مقابلة مع الصحيفة، أن "سانوفي" ستبدأ في إجراء تجارب على اللقاحات المضادة لمرض الإنفلونزا أيضاً.

وذكر مسؤول في الشركة في الثامن من فبراير الجاري، أن "اللقاح سيكون جاهزاً على الأرجح في نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2022".

وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت سابقاً أن سعر اللقاح المحتمل الذي تطوره سيكون أقل من 10 يورو للجرعة.

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لقاح "سانوفي" لن يتاح هذا العام
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية بول هدسون، أن لقاح "سانوفي" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لن يكون جاهزاً هذا العام، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية.

وبين "هدسون في مقابلة مع الصحيفة، أن "سانوفي" ستبدأ في إجراء تجارب على اللقاحات المضادة لمرض الإنفلونزا أيضاً.

وذكر مسؤول في الشركة في الثامن من فبراير الجاري، أن "اللقاح سيكون جاهزاً على الأرجح في نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2022".

وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت سابقاً أن سعر اللقاح المحتمل الذي تطوره سيكون أقل من 10 يورو للجرعة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
09:02 PM

لقاح "سانوفي" لن يتاح هذا العام

رغم تحديد الشركة لسعره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية بول هدسون، أن لقاح "سانوفي" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لن يكون جاهزاً هذا العام، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية.

وبين "هدسون في مقابلة مع الصحيفة، أن "سانوفي" ستبدأ في إجراء تجارب على اللقاحات المضادة لمرض الإنفلونزا أيضاً.

وذكر مسؤول في الشركة في الثامن من فبراير الجاري، أن "اللقاح سيكون جاهزاً على الأرجح في نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2022".

وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت سابقاً أن سعر اللقاح المحتمل الذي تطوره سيكون أقل من 10 يورو للجرعة.

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