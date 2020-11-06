النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 436 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 465 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الباحة يُكَرّم جمعية "البر" في محافظة بني حسن

بحضور وزير الموارد البشرية

كرّم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن لأعمالها وأنشطتها التي تقوم بها؛ حيث مثّل الجمعية في هذا التكريم، المشرفُ المالي للجمعية محمد بن مسفر القريشي.

وقال رئيس جمعية البر الخيرية ببني حسن الدكتور عبدالرحمن الشدوي: إن "جميع أعضاء الجمعية يقومون بالعمل المنظم، والجهود المبذولة، والذي جاء بفضل الله عز وجل ثم بفضل العمل الدؤوب والجهد المتواصل ليلًا ونهارًا، وفي جميع أيام وظروف السنة؛ خاصة في ظل جائحة كورونا لخدمة المستفيدين".

وأضاف: "تم إيصال المساعدات إلى منازل المحتاجين، وهذا التكريم من يدي الأمير حسام بن سعود هو وسام شرف وفخر؛ ليس لأعضاء الجمعية فحسب؛ بل لأهالي المحافظة، ولرجالها الأوفياء، وعلى رأسهم محافظ بني حسن خضر الغامدي، الذي وقف مع الجمعية قلبًا وقالبًا لمساندة أعمالنا".

وأُهدي هذا التكريم إلى جميع الداعمين لهذه الجمعية ماديًّا ومعنويًّا، وإلى أهالي المحافظة وجميع مَن وقفوا مع الجمعية يدًا بيد حتى وصلت الجمعية إلى ما وصلت إليه بحمد الله تعالى ثم بدعمهم ووقوفهم الدائم.

كما وجّه شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ولمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة شايق الشايق، ومساعده خالد صالح، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح محمد عطية الزهراني، على مساندتهم المستمرة، وتشجيعهم الدائم، ودعمهم المتواصل، لكل ما من شأنه النهوض بالعمل الخيري في المنطقة، والوصول به إلى المستوى المأمول.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الباحة يُكَرّم جمعية "البر" في محافظة بني حسن
سبق

كرّم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن لأعمالها وأنشطتها التي تقوم بها؛ حيث مثّل الجمعية في هذا التكريم، المشرفُ المالي للجمعية محمد بن مسفر القريشي.

وقال رئيس جمعية البر الخيرية ببني حسن الدكتور عبدالرحمن الشدوي: إن "جميع أعضاء الجمعية يقومون بالعمل المنظم، والجهود المبذولة، والذي جاء بفضل الله عز وجل ثم بفضل العمل الدؤوب والجهد المتواصل ليلًا ونهارًا، وفي جميع أيام وظروف السنة؛ خاصة في ظل جائحة كورونا لخدمة المستفيدين".

وأضاف: "تم إيصال المساعدات إلى منازل المحتاجين، وهذا التكريم من يدي الأمير حسام بن سعود هو وسام شرف وفخر؛ ليس لأعضاء الجمعية فحسب؛ بل لأهالي المحافظة، ولرجالها الأوفياء، وعلى رأسهم محافظ بني حسن خضر الغامدي، الذي وقف مع الجمعية قلبًا وقالبًا لمساندة أعمالنا".

وأُهدي هذا التكريم إلى جميع الداعمين لهذه الجمعية ماديًّا ومعنويًّا، وإلى أهالي المحافظة وجميع مَن وقفوا مع الجمعية يدًا بيد حتى وصلت الجمعية إلى ما وصلت إليه بحمد الله تعالى ثم بدعمهم ووقوفهم الدائم.

كما وجّه شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ولمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة شايق الشايق، ومساعده خالد صالح، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح محمد عطية الزهراني، على مساندتهم المستمرة، وتشجيعهم الدائم، ودعمهم المتواصل، لكل ما من شأنه النهوض بالعمل الخيري في المنطقة، والوصول به إلى المستوى المأمول.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
06:53 PM

أمير الباحة يُكَرّم جمعية "البر" في محافظة بني حسن

بحضور وزير الموارد البشرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
99

كرّم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن لأعمالها وأنشطتها التي تقوم بها؛ حيث مثّل الجمعية في هذا التكريم، المشرفُ المالي للجمعية محمد بن مسفر القريشي.

وقال رئيس جمعية البر الخيرية ببني حسن الدكتور عبدالرحمن الشدوي: إن "جميع أعضاء الجمعية يقومون بالعمل المنظم، والجهود المبذولة، والذي جاء بفضل الله عز وجل ثم بفضل العمل الدؤوب والجهد المتواصل ليلًا ونهارًا، وفي جميع أيام وظروف السنة؛ خاصة في ظل جائحة كورونا لخدمة المستفيدين".

وأضاف: "تم إيصال المساعدات إلى منازل المحتاجين، وهذا التكريم من يدي الأمير حسام بن سعود هو وسام شرف وفخر؛ ليس لأعضاء الجمعية فحسب؛ بل لأهالي المحافظة، ولرجالها الأوفياء، وعلى رأسهم محافظ بني حسن خضر الغامدي، الذي وقف مع الجمعية قلبًا وقالبًا لمساندة أعمالنا".

وأُهدي هذا التكريم إلى جميع الداعمين لهذه الجمعية ماديًّا ومعنويًّا، وإلى أهالي المحافظة وجميع مَن وقفوا مع الجمعية يدًا بيد حتى وصلت الجمعية إلى ما وصلت إليه بحمد الله تعالى ثم بدعمهم ووقوفهم الدائم.

كما وجّه شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ولمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة شايق الشايق، ومساعده خالد صالح، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح محمد عطية الزهراني، على مساندتهم المستمرة، وتشجيعهم الدائم، ودعمهم المتواصل، لكل ما من شأنه النهوض بالعمل الخيري في المنطقة، والوصول به إلى المستوى المأمول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,573
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,902
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,976
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,060

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة