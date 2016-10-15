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بالأسماء.. "التعليم" تدعو 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية إلى المطابقة

من الرجال والنساء.. ومن لم يحضر يعد ذلك عدولاً منه عن التعيين

أعلنت وزارة التعليم أسماء 536 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجالاً ونساءً)، والمعلنة في 1440/12/23هـ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة) للمطابقة.

ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية.

ونوهت بأن من لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين، مفيدة بأن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.

ويمكن مطالعة أسماء الرجال عبر هذا الرابط:
https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Ma_Nominations.xlsx
كما يمكن مطالعة أسماء النساء عبر الرابط التالي:
https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fe_Nominations.xlsx

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. "التعليم" تدعو 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية إلى المطابقة
سبق

أعلنت وزارة التعليم أسماء 536 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجالاً ونساءً)، والمعلنة في 1440/12/23هـ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة) للمطابقة.

ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية.

ونوهت بأن من لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين، مفيدة بأن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.

ويمكن مطالعة أسماء الرجال عبر هذا الرابط:
https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Ma_Nominations.xlsx
كما يمكن مطالعة أسماء النساء عبر الرابط التالي:
https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fe_Nominations.xlsx

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
07:33 PM

بالأسماء.. "التعليم" تدعو 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية إلى المطابقة

من الرجال والنساء.. ومن لم يحضر يعد ذلك عدولاً منه عن التعيين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
3,086

أعلنت وزارة التعليم أسماء 536 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجالاً ونساءً)، والمعلنة في 1440/12/23هـ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة) للمطابقة.

ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية.

ونوهت بأن من لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين، مفيدة بأن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.

ويمكن مطالعة أسماء الرجال عبر هذا الرابط:
https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Ma_Nominations.xlsx
كما يمكن مطالعة أسماء النساء عبر الرابط التالي:
https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fe_Nominations.xlsx

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,148
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,819
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,928
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,644

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