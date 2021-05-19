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شرطة مكة تطيح بـ3 مقيمين ارتكبوا جريمة سطو على مركبة لنقل الأموال بجدة

قاموا بسلب مبلغ 1.5 مليون ريال وأطلقوا النار على أحد العمال بعد هروبهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا جريمة سطو وإطلاق نار على إحدى مركبات نقل الأموال بجدة.

وتفصيلاً، أوضح متحدث شرطة مكة أن اثنين من المقبوض عليهم ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة، وسلب مبلغ (1.500.000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، والثالث قام بإيوائهم.

وأضاف المتحدث: ضُبط بحوزتهم مسدس، وتم استرداد مبلغ (1.475.000) ريال، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة تطيح بـ3 مقيمين ارتكبوا جريمة سطو على مركبة لنقل الأموال بجدة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا جريمة سطو وإطلاق نار على إحدى مركبات نقل الأموال بجدة.

وتفصيلاً، أوضح متحدث شرطة مكة أن اثنين من المقبوض عليهم ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة، وسلب مبلغ (1.500.000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، والثالث قام بإيوائهم.

وأضاف المتحدث: ضُبط بحوزتهم مسدس، وتم استرداد مبلغ (1.475.000) ريال، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
01:28 AM
اخر تعديل
19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:57 AM

شرطة مكة تطيح بـ3 مقيمين ارتكبوا جريمة سطو على مركبة لنقل الأموال بجدة

قاموا بسلب مبلغ 1.5 مليون ريال وأطلقوا النار على أحد العمال بعد هروبهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
16
6,150

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا جريمة سطو وإطلاق نار على إحدى مركبات نقل الأموال بجدة.

وتفصيلاً، أوضح متحدث شرطة مكة أن اثنين من المقبوض عليهم ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة، وسلب مبلغ (1.500.000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، والثالث قام بإيوائهم.

وأضاف المتحدث: ضُبط بحوزتهم مسدس، وتم استرداد مبلغ (1.475.000) ريال، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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