الأسبوع في 12 صورة: "إنقاذ الطفل ريان" يثير التعاطف.. و"بكين 22" تخطف الأنظار

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أثارت جهود إنقاذ الطفل "ريان" تعاطف الكثيرين حول العالم، قبل أن يعلن الديوان الملكي المغربي وفاته عقب انتشاله من البئر، فيما انطلقت الأولمبياد الشتوية في بكين بحفل أنيق.. والمزيد تجدونه في الصور.





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