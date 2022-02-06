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الأسبوع في 12 صورة: "إنقاذ الطفل ريان" يثير التعاطف.. و"بكين 22" تخطف الأنظار

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أثارت جهود إنقاذ الطفل "ريان" تعاطف الكثيرين حول العالم، قبل أن يعلن الديوان الملكي المغربي وفاته عقب انتشاله من البئر، فيما انطلقت الأولمبياد الشتوية في بكين بحفل أنيق.. والمزيد تجدونه في الصور.


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سيدة أوكرانية تتدرب على استخدام السلاح في حال مهاجمة روسيا لمدينتها خاركيف الواقعة على الحدود



جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان كانت على قدم وساق بعد أن سقط في بئر عميقة ببلدة تمروت المغربية



قرص الشمس الوهاج يغادر من فوق جبال الألب في مشهد شاعري للغروب


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الأسبوع في 12 صورة: "إنقاذ الطفل ريان" يثير التعاطف.. و"بكين 22" تخطف الأنظار
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أثارت جهود إنقاذ الطفل "ريان" تعاطف الكثيرين حول العالم، قبل أن يعلن الديوان الملكي المغربي وفاته عقب انتشاله من البئر، فيما انطلقت الأولمبياد الشتوية في بكين بحفل أنيق.. والمزيد تجدونه في الصور.


صرخة النصر.. أسطورة التنس رافاييل نادال يحتفل بفوز ببطولة أستراليا المفتوحة والانفراد بالرقم القياسي للفوز ببطولات الجراند سلام



مدائن صالح تقف شاهدة على "طواف السعودية" للدراجات الهوائية بمدينة العُلا الساحرة



افتتاح أنيق لأولمبياد بكين الشتوي 2022 في استاد عش الطائر



إصابة نحو عشرة أشخاص في انهيار جسر في بتسبيرج في بنسلفانيا الأمريكية قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة



انهيار طيني قاتل في كيتو بالإكوادور.. وعمال الإنقاذ يعاينون الأضرار



ثمرة برتقال تتجمد من موجة الصقيع التي تضرب بعض المناطق في الولايات المتحدة



جهود الإنقاذ تتواصل في ساو باولو في البرازيل بعد الانهيار الأرضي الهائل



أشخاص يجدفون بقارب للوصول إلى منازلهم بعد الفيضانات الهائلة التي شهدتها نانتوكيت بولاية ماساتشوستس الأمريكية



أطفال لاجئون سوريون يحاولون عبثًا حماية أنفسهم من البرد القارس في مخيم بإدلب السورية



سيدة أوكرانية تتدرب على استخدام السلاح في حال مهاجمة روسيا لمدينتها خاركيف الواقعة على الحدود



جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان كانت على قدم وساق بعد أن سقط في بئر عميقة ببلدة تمروت المغربية



قرص الشمس الوهاج يغادر من فوق جبال الألب في مشهد شاعري للغروب


06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
01:54 AM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
04:40 AM

الأسبوع في 12 صورة: "إنقاذ الطفل ريان" يثير التعاطف.. و"بكين 22" تخطف الأنظار

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
2,651

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أثارت جهود إنقاذ الطفل "ريان" تعاطف الكثيرين حول العالم، قبل أن يعلن الديوان الملكي المغربي وفاته عقب انتشاله من البئر، فيما انطلقت الأولمبياد الشتوية في بكين بحفل أنيق.. والمزيد تجدونه في الصور.


صرخة النصر.. أسطورة التنس رافاييل نادال يحتفل بفوز ببطولة أستراليا المفتوحة والانفراد بالرقم القياسي للفوز ببطولات الجراند سلام



مدائن صالح تقف شاهدة على "طواف السعودية" للدراجات الهوائية بمدينة العُلا الساحرة



افتتاح أنيق لأولمبياد بكين الشتوي 2022 في استاد عش الطائر



إصابة نحو عشرة أشخاص في انهيار جسر في بتسبيرج في بنسلفانيا الأمريكية قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة



انهيار طيني قاتل في كيتو بالإكوادور.. وعمال الإنقاذ يعاينون الأضرار



ثمرة برتقال تتجمد من موجة الصقيع التي تضرب بعض المناطق في الولايات المتحدة



جهود الإنقاذ تتواصل في ساو باولو في البرازيل بعد الانهيار الأرضي الهائل



أشخاص يجدفون بقارب للوصول إلى منازلهم بعد الفيضانات الهائلة التي شهدتها نانتوكيت بولاية ماساتشوستس الأمريكية



أطفال لاجئون سوريون يحاولون عبثًا حماية أنفسهم من البرد القارس في مخيم بإدلب السورية



سيدة أوكرانية تتدرب على استخدام السلاح في حال مهاجمة روسيا لمدينتها خاركيف الواقعة على الحدود



جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان كانت على قدم وساق بعد أن سقط في بئر عميقة ببلدة تمروت المغربية



قرص الشمس الوهاج يغادر من فوق جبال الألب في مشهد شاعري للغروب


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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,288
142 مليون ..

142 مليون ..

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