"تقنية فرسان" تبدأ استقبال طلبات القبول والتسجيل اليوم الأحد

للفصل التدريبي الثاني.. عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يبدأ فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان، اليوم الأحد، استقبال طلبات القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الكلية للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس علي بن محمد عيساوي، أن القبول سيستمر حتى يوم 16 من شهر ربيع الثاني الحالي في تخصصات البرمجيات، وتخصص إدارة مكتبية، داعيًا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.