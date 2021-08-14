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مدير تعليم الليث يسند تدريس 50 % من طلبة الصفوف الأولية لمعلمات

أصدر قراراً باعتماد 17 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة

أصدر مدير ‫التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي؛ قراراً باعتماد ١٧ مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها، حيث تبدأ الدراسة فيها مع انطلاق العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.

وقال الحازمي: تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة ، يأتي في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافةً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف: إدارة التعليم نجحت في إسناد 50 % من طلبة الصفوف الأولية لمعلمات، منوّهاً بالدور العظيم والجهود الكبيرة لأعضاء وعضوات اللجنة المركزية للطفولة المبكرة وعملها المتواصل، الذي كان له الأثر البارز في تحقيق هذا المنجز.

جديرٌ بالذكر أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مدارس الطفولة المبكرة في هذه المرحلة بلغت 2495 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الفصول الدراسية ١٧٨ فصلاً دراسياً، تشمل جميع المدارس التي تم اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها .

من جانب آخر، يجري العمل حالياً على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية إقرار العودة الحضورية لهم، ورُوعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوافر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم الليث يسند تدريس 50 % من طلبة الصفوف الأولية لمعلمات
سبق

أصدر مدير ‫التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي؛ قراراً باعتماد ١٧ مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها، حيث تبدأ الدراسة فيها مع انطلاق العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.

وقال الحازمي: تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة ، يأتي في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافةً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف: إدارة التعليم نجحت في إسناد 50 % من طلبة الصفوف الأولية لمعلمات، منوّهاً بالدور العظيم والجهود الكبيرة لأعضاء وعضوات اللجنة المركزية للطفولة المبكرة وعملها المتواصل، الذي كان له الأثر البارز في تحقيق هذا المنجز.

جديرٌ بالذكر أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مدارس الطفولة المبكرة في هذه المرحلة بلغت 2495 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الفصول الدراسية ١٧٨ فصلاً دراسياً، تشمل جميع المدارس التي تم اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها .

من جانب آخر، يجري العمل حالياً على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية إقرار العودة الحضورية لهم، ورُوعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوافر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
01:43 PM

مدير تعليم الليث يسند تدريس 50 % من طلبة الصفوف الأولية لمعلمات

أصدر قراراً باعتماد 17 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أصدر مدير ‫التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي؛ قراراً باعتماد ١٧ مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها، حيث تبدأ الدراسة فيها مع انطلاق العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.

وقال الحازمي: تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة ، يأتي في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافةً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف: إدارة التعليم نجحت في إسناد 50 % من طلبة الصفوف الأولية لمعلمات، منوّهاً بالدور العظيم والجهود الكبيرة لأعضاء وعضوات اللجنة المركزية للطفولة المبكرة وعملها المتواصل، الذي كان له الأثر البارز في تحقيق هذا المنجز.

جديرٌ بالذكر أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مدارس الطفولة المبكرة في هذه المرحلة بلغت 2495 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الفصول الدراسية ١٧٨ فصلاً دراسياً، تشمل جميع المدارس التي تم اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها .

من جانب آخر، يجري العمل حالياً على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية إقرار العودة الحضورية لهم، ورُوعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوافر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

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