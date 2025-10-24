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نائب أمير جازان يؤدي الصلاة على الشهيد "غزواني" وينقل تعازي القيادة

أحد منسوبي القوات البرية واستُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق بمحافظة العيدابي، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول مفرح بن جابر غزواني -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، وعقب الصلاة تلقى التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل نائب أمير منطقة جازان, تعازي القيادة الرشيدة لوالد وأسرة الشهيد مفرح غزواني، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ محافظة العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي العيدابي.

نائب أمير منطقة جازان محافظة العيدابي

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نائب أمير جازان يؤدي الصلاة على الشهيد "غزواني" وينقل تعازي القيادة
سبق

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق بمحافظة العيدابي، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول مفرح بن جابر غزواني -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، وعقب الصلاة تلقى التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل نائب أمير منطقة جازان, تعازي القيادة الرشيدة لوالد وأسرة الشهيد مفرح غزواني، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ محافظة العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي العيدابي.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
05:21 PM

نائب أمير جازان يؤدي الصلاة على الشهيد "غزواني" وينقل تعازي القيادة

أحد منسوبي القوات البرية واستُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق بمحافظة العيدابي، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول مفرح بن جابر غزواني -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، وعقب الصلاة تلقى التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل نائب أمير منطقة جازان, تعازي القيادة الرشيدة لوالد وأسرة الشهيد مفرح غزواني، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ محافظة العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي العيدابي.

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