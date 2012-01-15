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بعد خدمة 40 عامًا في الخطوط السعودية "القحطاني" يتقاعد

كرم عددٌ من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية في محطات الإقليم الجنوبي، زميلهم عبدالرحمن القحطاني مدير محطات الإقليم الجنوبي، بمناسبة تقاعده عن العمل بعد خدمة تجاوزت أربعين عامًا.

جاء ذلك بحضور مدير عام المحطات الداخلية الدكتور هاني الحتيرشي ومديري محطات الإقليم الجنوبي حيث قدمت له الهدايا التذكارية، بعدها قدم عبدالرحمن القحطاني شكره وتقديره للمحتفين به ولمسة الوفاء غير المستغربة منهم.

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بعد خدمة 40 عامًا في الخطوط السعودية "القحطاني" يتقاعد
سبق

كرم عددٌ من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية في محطات الإقليم الجنوبي، زميلهم عبدالرحمن القحطاني مدير محطات الإقليم الجنوبي، بمناسبة تقاعده عن العمل بعد خدمة تجاوزت أربعين عامًا.

جاء ذلك بحضور مدير عام المحطات الداخلية الدكتور هاني الحتيرشي ومديري محطات الإقليم الجنوبي حيث قدمت له الهدايا التذكارية، بعدها قدم عبدالرحمن القحطاني شكره وتقديره للمحتفين به ولمسة الوفاء غير المستغربة منهم.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
10:47 PM

بعد خدمة 40 عامًا في الخطوط السعودية "القحطاني" يتقاعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كرم عددٌ من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية في محطات الإقليم الجنوبي، زميلهم عبدالرحمن القحطاني مدير محطات الإقليم الجنوبي، بمناسبة تقاعده عن العمل بعد خدمة تجاوزت أربعين عامًا.

جاء ذلك بحضور مدير عام المحطات الداخلية الدكتور هاني الحتيرشي ومديري محطات الإقليم الجنوبي حيث قدمت له الهدايا التذكارية، بعدها قدم عبدالرحمن القحطاني شكره وتقديره للمحتفين به ولمسة الوفاء غير المستغربة منهم.

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