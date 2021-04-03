النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أضواء العريفي تتوج العزم بلقب دوري السلة للسيدات

بحضور "طاشكندي" و"الشعيل"

توجت وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير، أضواء العريفي، فريق العزم بلقب دوري كرة السلة للسيدات، بعد فوزه على فريق أرمد ايجلز بنتيجة 66/52 في المباراة النهائية التي اختتمت في صالة وزارة الرياضة بالرياض، بحضور الدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، وعبدالإله الشعيل المدير التنفيذي.


وحصل فريق العزم على كأس الدوري والميداليات الذهبية ومبلغ 80 ألف ريال، فيما حصل أرمد إيجلز على الميداليات الفضية ومبلغ 50 ألف ريال، بعد المباراة التي قادها طاقم تحكيم نسائي دولي بقيادة إلهام خزنة من الأردن، ونجاة زناقي من الجزائر وإيمان الثقفي من البحرين.


وكان قد حصل فريق تيتانيوم على المركز الثالث والميداليات البرونزية ومبلغ 30 ألف ريال، بعد فوزه على فريق جدة الأخضر بنتيجة 63-43.


الجدير بالذكر أن الدوري انطلق قبل شهر بالتصفيات في 4 مناطق خلال المرحلة الأولى، بمشاركة 18 فريقًا، ليتأهل 8 فرق للمرحلة النهائية في مدينة الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أضواء العريفي تتوج العزم بلقب دوري السلة للسيدات
سبق

توجت وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير، أضواء العريفي، فريق العزم بلقب دوري كرة السلة للسيدات، بعد فوزه على فريق أرمد ايجلز بنتيجة 66/52 في المباراة النهائية التي اختتمت في صالة وزارة الرياضة بالرياض، بحضور الدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، وعبدالإله الشعيل المدير التنفيذي.


وحصل فريق العزم على كأس الدوري والميداليات الذهبية ومبلغ 80 ألف ريال، فيما حصل أرمد إيجلز على الميداليات الفضية ومبلغ 50 ألف ريال، بعد المباراة التي قادها طاقم تحكيم نسائي دولي بقيادة إلهام خزنة من الأردن، ونجاة زناقي من الجزائر وإيمان الثقفي من البحرين.


وكان قد حصل فريق تيتانيوم على المركز الثالث والميداليات البرونزية ومبلغ 30 ألف ريال، بعد فوزه على فريق جدة الأخضر بنتيجة 63-43.


الجدير بالذكر أن الدوري انطلق قبل شهر بالتصفيات في 4 مناطق خلال المرحلة الأولى، بمشاركة 18 فريقًا، ليتأهل 8 فرق للمرحلة النهائية في مدينة الرياض.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
07:15 PM

أضواء العريفي تتوج العزم بلقب دوري السلة للسيدات

بحضور "طاشكندي" و"الشعيل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
391

توجت وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير، أضواء العريفي، فريق العزم بلقب دوري كرة السلة للسيدات، بعد فوزه على فريق أرمد ايجلز بنتيجة 66/52 في المباراة النهائية التي اختتمت في صالة وزارة الرياضة بالرياض، بحضور الدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، وعبدالإله الشعيل المدير التنفيذي.


وحصل فريق العزم على كأس الدوري والميداليات الذهبية ومبلغ 80 ألف ريال، فيما حصل أرمد إيجلز على الميداليات الفضية ومبلغ 50 ألف ريال، بعد المباراة التي قادها طاقم تحكيم نسائي دولي بقيادة إلهام خزنة من الأردن، ونجاة زناقي من الجزائر وإيمان الثقفي من البحرين.


وكان قد حصل فريق تيتانيوم على المركز الثالث والميداليات البرونزية ومبلغ 30 ألف ريال، بعد فوزه على فريق جدة الأخضر بنتيجة 63-43.


الجدير بالذكر أن الدوري انطلق قبل شهر بالتصفيات في 4 مناطق خلال المرحلة الأولى، بمشاركة 18 فريقًا، ليتأهل 8 فرق للمرحلة النهائية في مدينة الرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,819
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,812
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,092

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة